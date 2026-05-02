Повітряні сили вперше представили ЗРК STASH: що про нього відомо

Повітряні сили України вперше представили ЗРК STASH. У п'ятницю, 1 травня, вони цей зенітний ракетний комплекс знищив російського "Шахеда" під час масованого удару по західному регіону.

Відео бойової роботи опублікували у Повітряному командуванні "Захід", а Militarnyi проаналізував цей ЗРК.

Дивіться також П'ятикратний стрибок: чому оборонка стала найгарячішим ринком праці в Україні

Як відпрацював ЗРК?

У виданні Militarnyi припустили, що новий ЗРК, ймовірно, є версією вже відомого ЗРК малого радіуса дії Tempest. У ньому база з багі замінена на причіп.

Про використання цього ЗРК Збройними силами України стало відомо у січні 2026. Тоді Повітряне командування "Центр" показало у новорічному відео кадри відбиття нічної атаки.

При чому про передачу цього комплексу Україні публічно не повідомлялося.

Що відомо про ЗРК?

Уперше Tempest представила американська компанія V2X у жовтні 2025 року. Ця бойова машина виконана на шасі, схожому на комерційний багі Can-Am Maverick X3.

Виробники зазначають, що цей ЗРК розроблений для операцій, де мобільність та низька помітність є вирішальними.

Комплекс можна використовувати для збиття безпілотників, гелікоптерів та літаків на малих висотах, не зважаючи на погоду.

Точні технічні характеристики системи залишаються невідомими.

Для перехоплення цілей застосовують по 2 ракети AGM-114 Hellfire на борту, ймовірно, у версії AGM-114L Hellfire Longbow з радіолокаційною головкою самонаведення.

На рамі багі є радіолокаційна станція, яка й шукає цілі.

Озброєння України: останні новини

Мирослав Попович, Senior International Relations Manager Української ради зброярів (UCDI), розповів, наскільки швидко розвивається українська оборонка. Наразі в оборонній промисловості України працює пів мільйона людей. А число приватних оборонних компаній перетнуло позначку у 1000. До 2022 року їх можна було перерахувати на пальцях однієї руки.

Наразі Україна активно розробляє, зокрема, балістичну ракету FP-7 з дальністю до 150 кілометрів та FP-9 з дальністю до 850 кілометрів. Авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, якщо вдасться створити ракету типу FP-9 і почнеться серійне виробництво, за нею піде виробництво FP-11, яка битиме навіть по Уралу. До слова, у польському Жешуві 27 квітня пройшла конференція "На шляху до URC. Безпека й оборонний вимір". Там представили макети українських балістичних ракет – саме FP-7 та FP-9.

Також стало відомо, що у трьох серіях запускають у масове виробництво український дрон Lucky Strike-2. Він стійкий до РЕБ.