Видео боевой работы опубликовали в Воздушном командовании "Запад", а Militarnyi проанализировал этот ЗРК.

Смотрите также Пятикратный скачок: почему оборонка стала самым горячим рынком труда в Украине

Как отработал ЗРК?

В издании Militarnyi предположили, что новый ЗРК, вероятно, является версией уже известного ЗРК малого радиуса действия Tempest. В нем база с багги заменена на прицеп.

ЗРК Tempest на вооружении Воздушных сил Украины / Фото War Online

Об использовании этого ЗРК Вооруженными силами Украины стало известно в январе 2026 года. Тогда Воздушное командование "Центр" показало в новогоднем видео кадры отражения ночной атаки.

Причем о передаче этого комплекса Украине публично не сообщалось.

Что известно о ЗРК?

Впервые Tempest представила американская компания V2X в октябре 2025 года. Эта боевая машина выполнена на шасси, похожем на коммерческий багги Can-Am Maverick X3.

Производители отмечают, что этот ЗРК разработан для операций, где мобильность и низкая заметность являются решающими.

Комплекс можно использовать для сбивания беспилотников, вертолетов и самолетов на малых высотах, несмотря на погоду.

ЗРК Tempest / Фото TheDeadDistrict

Точные технические характеристики системы остаются неизвестными.

Для перехвата целей применяют по 2 ракеты AGM-114 Hellfire на борту, вероятно, в версии AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационной головкой самонаведения.

На раме багги есть радиолокационная станция, которая и ищет цели.

Как выглядит Tempest / Фото TheDeadDistrict

Вооружение Украины: последние новости

Мирослав Попович, Senior International Relations Manager Украинского совета оружейников (UCDI), рассказал, насколько быстро развивается украинская оборонка. Сейчас в оборонной промышленности Украины работает полмиллиона человек. А число частных оборонных компаний пересекло отметку в 1000. До 2022 года их можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Сейчас Украина активно разрабатывает, в частности, баллистическую ракету FP-7 с дальностью до 150 километров и FP-9 с дальностью до 850 километров. Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью 24 Каналу рассказал, если удастся создать ракету типа FP-9 и начнется серийное производство, за ней последует производство FP-11, которая будет бить даже по Уралу. К слову, в польском Жешуве 27 апреля прошла конференция "На пути к URC. Безопасность и оборонное измерение". Там представили макеты украинских баллистических ракет – именно FP-7 и FP-9.

Также стало известно, что в трех сериях запускают в массовое производство украинский дрон Lucky Strike-2. Он устойчив к РЭБ.