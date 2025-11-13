Міндіч і Цукерман мають іноземне громадянство: як це вплине на санкції

Проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 13 листопада запровадили санкції. Згідно з оприлюдненою інформацією на сайті президента, обоє фігурантів мають ізраїльське громадянство.

В Офісі Президента, коментуючи іноземне громадянство Міндіча і Цукермана, зауважили, що санкції, введені таким чином, працюватимуть швидше, передає 24 Канал.

Як громадянство фігурантів вплине на санкції?

На сайті президента України 13 листопада з'явилась інформація про введення санкцій проти фігурантів справи щодо розкрадання Енергоатому. Йдеться про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

В Офісі Президента пояснили, що запроваджувати санкції надійніше, коли встановлено, що є іноземне громадянство. Так обмеження працюватимуть швидше та ефективніше.

Відомо, що у фігурантів громадянство ізраїльське, проте в ОП не заперечують, що Міндіч та Цукерман мають й українське.

Санкції діятимуть у будь-якому випадку по всіх данних конкретної особи, резюмували в ОП.

Які саме обмеження ввели?

Зазнчається, що проти корупціонерів ввели повний перелік обмежень, передбачених Законом України "Про санкції", а саме: позбавлення державних нагород, блокування активів, заборона на виведення капіталів з України, повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів та інші.

Чи відомо, де фігуранти зараз?