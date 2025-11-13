В Офісі Президента, коментуючи іноземне громадянство Міндіча і Цукермана, зауважили, що санкції, введені таким чином, працюватимуть швидше, передає 24 Канал.

Як громадянство фігурантів вплине на санкції?

На сайті президента України 13 листопада з'явилась інформація про введення санкцій проти фігурантів справи щодо розкрадання Енергоатому. Йдеться про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

В Офісі Президента пояснили, що запроваджувати санкції надійніше, коли встановлено, що є іноземне громадянство. Так обмеження працюватимуть швидше та ефективніше.

Відомо, що у фігурантів громадянство ізраїльське, проте в ОП не заперечують, що Міндіч та Цукерман мають й українське.

Санкції діятимуть у будь-якому випадку по всіх данних конкретної особи, резюмували в ОП.