Миндич и Цукерман имеют иностранное гражданство: как это повлияет на санкции

Против Тимура Миндича и Александра Цукермана 13 ноября ввели санкции. Согласно обнародованной информации на сайте президента, оба фигуранта имеют израильское гражданство.

В Офисе Президента, комментируя иностранное гражданство Миндича и Цукермана, заметили, что санкции введены таким образом, будут работать быстрее, передает 24 Канал.

Как гражданство фигурантов повлияет на санкции?

На сайте президента Украины 13 ноября появилась информация о введении санкций против фигурантов дела о хищении Энергоатома. Речь идет именно о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

В Офисе Президента объяснили, что вводить санкции быстрее и эффективнее, когда установлено, что есть иностранное гражданство. У фигурантов оно израильское, однако в ОП не отрицают, что они имеют и украинское.