У міноборони Білорусі заявили, що їхні сили ППО "збили українську ракету"

У четвер зранку, 29 грудня, на території Білорусі, у Брестській області, впала ракета. В міноборони північного сусіда уже заявили, що її збила їхня ППО.

Так, у пресслужбі міноборони Білорусі заявили, що уламки збитої ракети знайшли на території сільськогосподарського поля у селі Горбаха Брестської області. А запустили її буцімто з України.

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Що заявили у Білорусі

Так, згідно з заявою районного військового відомства, у Білорусі уже встигли провести перевірочні заходи. Завдяки ним попередньо встановили, що ракету буцімто випустили з території України.

У ході перевірочних заходів попередньо встановлено, що уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, випущеній з території України,

– заявили в міноборони Білорусі.

Також у військовому відомстві пообіцяли більше подробиць оголосити найближчим часом.

Зазначимо, що спершу у Білорусі розглядали 2 версії інциденту:

"Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.

Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі".

В ЗСУ прокоментували заяву Білорусі

Загалом у Повітряних силах ЗСУ до цієї заяви поставилися дуже обережно. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вірити режиму Лукашенка, як і режиму Путіна, не варто. А також наголосив, що такі інциденти – наслідок російської агресії та ракетних атак Росії.

Загалом Повітряні сили після об'єктивного контролю ситуації та наслідків чергової російської атаки обіцяють вже найближчим часом опублікувати інформацію щодо цього інциденту.

Зрештою, робота протиповітряної оборони така інтенсивна, зокрема була й сьогодні, що такі речі можливі. Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав – якісь уламки можуть потрапляти,

– зауважив Юрій Ігнат.

Також не відкидають й того, що падіння ракети могло бути й провокацією Росії.