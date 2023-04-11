Ризик витоку мінімальний, – у Міноборони прокоментували "документи про контрнаступ"

Україна наголошує, що значна частина інформації, яку оприлюднили під час так званого "витоку інформації", не відповідає дійсності. Про майбутні військові операції насправді знає дуже мало людей.

Про планування військових операцій знає вузьке коло осіб. Людей можна порахувати на пальцях однієї руки. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі У Білому домі розповіли, що їм наразі відомо про "злив" секретних документів

Ризик витоку мінімальний,

– наголосила Маляр.

Вона додала, що повністю заперечити ймовірність не можна, оскільки є технічні способи знаття інформації. Однак Маляр зазначила, поки що з української сторони таких витоків не було.

Чиновниця зауважила, що заходів безпеки вживають, аби уникнути ймовірності витоку. Над цим працюють спецслужби.

Що відомо про так званий "витік даних"