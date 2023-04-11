Ризик витоку мінімальний, – у Міноборони прокоментували "документи про контрнаступ"
Україна наголошує, що значна частина інформації, яку оприлюднили під час так званого "витоку інформації", не відповідає дійсності. Про майбутні військові операції насправді знає дуже мало людей.
Про планування військових операцій знає вузьке коло осіб. Людей можна порахувати на пальцях однієї руки. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
До речі У Білому домі розповіли, що їм наразі відомо про "злив" секретних документів
Ризик витоку мінімальний,
– наголосила Маляр.
Вона додала, що повністю заперечити ймовірність не можна, оскільки є технічні способи знаття інформації. Однак Маляр зазначила, поки що з української сторони таких витоків не було.
Чиновниця зауважила, що заходів безпеки вживають, аби уникнути ймовірності витоку. Над цим працюють спецслужби.
Що відомо про так званий "витік даних"
- 6 квітня американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться про те, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. У них начебто є "дані" про контрнаступ ЗСУ.
- Помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що в результаті "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація.
- Однак радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що ця інформація є ніяким не "зливом" чи "витоком", а блефом російської розвідки. Він переконаний, що так окупанти намагаються зірвати контрнаступальні операції ЗСУ.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача пріоритетною була тема запобігання "витоку" інформації про плани ЗСУ.