Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами

У Міністерстві оборони вирішили розірвати всі договори з компаніями, які пов'язані зі скандальними Гринкевичами. Адже львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Про таке рішення повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко на пресконференції на тему "Легка промисловість – за прозорі закупівлі: українському захиснику – українську форму!", яка відбулась 9 січня 2024 року.

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Що заявили в Міноборони

Віталій Половенко відповів на питання щодо позиції Міноборони стосовно скандалу навколо родини Гринкевичів.

Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерство оборони ухвалило рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено,

– зазначив заступник Рустема Умєрова.

Варто зауважити, що Державне бюро розслідувань затримало львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони України, коли він намагався дати 500 тисяч доларів хабаря.

Що відомо про справу Гринкевича

Журналіст Євген Плінський розповів, що компанії Гринкевича отримували гроші від Міноборони без факту постачання одягу, за підробленими актами прийняття-передачі з правом "довозу" одягу тоді, коли вийде. До того ж журналіст зазначив: "З отриманих від Міноборони 1,54 мільярда майже 1 – було виведено та спрямовано на придбання елітної нерухомості (квартир, будинків, офісних центрів) та автівок для членів родини".

29 грудня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що львівський бізнесмен намагався підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР. За 500 тисяч доларів бізнесмен хотів повернути собі майно, яке вилучили у підконтрольних йому компаній в процесі розслідування кримінального провадження.

У ДБР пояснили, що вони декілька місяців тому порушили кримінальну справу за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Як повідомили у відомстві, підприємства бізнесмена раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони.

Тож компанії завдали бюджету збитків на 1,2 мільярда гривень та призвели до зриву постачання. Зокрема, компанії повністю не виконали 6 контрактів, щонайменше за 7 договорами – поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали кошти за повне виконання зобов'язань. Ще 8 договорів виконали із запізненням на 3 – 5 місяців.

Вже 30 грудня бізнесмену обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

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Що могли отримати військові за "відмиті" гроші Гринкевича / Інфографіка 24 Каналу