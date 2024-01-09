Минобороны разрывает все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами

В Министерстве обороны решили расторгнуть все договоры с компаниями, которые связаны со скандальными Гринкевичами. Ведь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича обвиняют в масштабном хищении денег на нужды военных.

О таком решении сообщил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко на пресс-конференции на тему "Легкая промышленность – за прозрачные закупки: украинскому защитнику – украинскую форму!", которая состоялась 9 января 2024 года.

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Что заявили в Минобороны

Виталий Половенко ответил на вопрос о позиции Минобороны относительно скандала вокруг семьи Гринкевичей.

Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерство обороны приняло решение о разрыве тех договоров, которые были заключены,

– отметил заместитель Рустема Умерова.

Стоит отметить, что Государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны Украины, когда он пытался дать 500 тысяч долларов взятки.

Что известно о деле Гринкевича

Журналист Евгений Плинский рассказал, что компании Гринкевича получали деньги от Минобороны без факта поставки одежды, по поддельным актам принятия-передачи с правом "довоза" одежды тогда, когда получится. К тому же журналист отметил: "Из полученных от Минобороны 1,54 миллиарда почти 1 – было выведено и направлено на приобретение элитной недвижимости (квартир, домов, офисных центров) и автомобилей для членов семьи".

29 декабря 2023 года Государственное бюро расследований сообщило, что львовский бизнесмен пытался подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР. За 500 тысяч долларов бизнесмен хотел вернуть себе имущество, которое изъяли у подконтрольных ему компаний в процессе расследования уголовного производства.

В ГБР пояснили, что они несколько месяцев назад возбудили уголовное дело по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен.

Как сообщили в ведомстве, предприятия бизнесмена ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.

Поэтому компании нанесли бюджету убытки на 1,2 миллиарда гривен и привели к срыву поставок. В частности, компании полностью не выполнили 6 контрактов, по меньшей мере по 7 договорам – поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили средства за полное выполнение обязательств. Еще 8 договоров выполнили с опозданием на 3 – 5 месяцев.

Уже 30 декабря бизнесмену избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.

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Что могли получить военные за "отмытые" деньги Гринкевича / Инфографика 24 Канала