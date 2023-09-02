Міноборони стягує з недобросовісного постачальника сухпайків 456 мільйонів гривень
Джерело:Міноборони
Міністерство оборони України відреагувало на скандал із сухпайками. Стало відомо, що відомство стягне з недобросовісного постачальника кошти, а також пеню.
Журналісти назвали сухпайки, які закупило МО в березні 2022 року, вегетаріанськими – вони не містили м'яса. Також писали, що ціни на товар були завищені.
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Про що повідомили в міністерстві
Там кажуть: ще у травні 2023 року подали позов про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до договору. Зробили це спільно з органами прокуратури. Позов до компанії щодо основного договору розглянуть 6 вересня.
14 березня 2022 року МО уклало договір з приватною компанією для забезпечення Київського гарнізону сухпайками.
Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456,660 мільйона гривень (430 мільйона – сума договору, 26,660 мільйона – пеня),
– вказали у міністерстві.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 відкрито провадження по справі №910/13416/22, задоволено заяву Міністерства оборони України про забезпечення позову, накладено арешт на рахунки відповідача в межах суми позовних вимог. У лютому 2023 року ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі було залучено Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про договір
- Положення додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних Сил України – незаконні. Це довів суд 1 вересня. Угоду уклало Міністерство оборони України з комерційним товариством.
- Із додаткової угоди до контракту від 8 липня 2022 року відомо, що у початковій версії був підігрівач їжі, але потім він зник. Натомість до складу сухпайка включили курячий паштет – єдиний м'ясомісткий продукт серед вегетаріанського раціону.
- 14 березня 2022 року Міноборони замовило у київської фірми "Танос Технолоджи" мільйон сухпайків із Туреччини на 430 мільйонів гривень ($14,7 мільйонів за тодішнім курсом). Складові "Танос Технолоджи" купувала у турецької фірми Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm.
- Дані про контракт досі не оприлюднені у "Прозорро", хоча Міноборони мусило їх публікувати після законодавчих змін цієї весни.
- У Міністерстві оборони вказують, що судове засідання 1 вересня пройшло "за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора". Рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною.