Положення додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних Сил України – незаконні. Це довів суд, повідомляють в Офісі Генерального прокурора. Угоду уклало Міністерство оборони України з комерційним товариством.

Дивіться також Місцеві громади спрямували на оборону близько половини надходжень від ПДФО військових

У чому справа

Додаткова угода до договору передбачала закупівлю продуктових наборів, які були не якісними.

Не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії,

– пояснили в ОГП.

Мова про мільйон таких наборів вартістю 430 мільйонів гривень.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора брали участь у суді. І суд підтвердив: додаткову угоду уклали, порушуючи вимоги чинного законодавства. Це суперечить інтересам держави.

Деталі від журналістів

Юрій Ніколов і Віталій Кононученко оприлюднили статтю "Хороша і погана новини про корупцію в Міноборони". У ній пояснили деталі угоди – і саме з неї розпочався викривний скандал.️

Журналісти назвали сухпайки вегетаріанськими, бо ті не містили м'яса.

Із додаткової угоди до контракту від 8 липня 2022 року відомо, що у початковій версії був підігрівач їжі, але потім він зник. Натомість до складу сухпайка включили курячий паштет – єдиний м'ясомісткий продукт серед вегетаріанського раціону,

– зазначено в статті.

14 березня 2022 року Міноборони замовило у київської фірми "Танос Технолоджи" мільйон сухпайків із Туреччини на 430 мільйонів гривень ($14,7 мільйонів за тодішнім курсом). Складові "Танос Технолоджи" купувала у турецької фірми Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm.

Дані про контракт досі не оприлюднені у "Прозорро", хоча Міноборони мусило їх публікувати після законодавчих змін цієї весни.

Квасоля, боби, булгур, суп і компот разом коштували 181 гривню. Таким чином, на курячий паштет, печиво, каву у стіках та одноразовий посуд припадало аж 248 гривні. ZN.UA не вдалося знайти настільки дорогих товарів у магазині "Новус", щоб вийти на подібну розрахункову суму,

– вказують медійники.

Ба більше, частина сухпайків була упакована як гуманітарна допомога.

Слідчі СБУ отримали доступ до сухпайків, привезених "Танос Технолоджи". Виявилося, що вони упаковані в картонні коробки з надписом "Відновлюйся, Україно. Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки". Навесні 2022 року турецькі продукти з'явилися в Україні як благодійна допомога,

– ідеться в розслідуванні.

Тепер же САП у суді довела незаконність цієї угоди Міноборони про постачання ЗСУ сухпайків на 430 мільйонів гривень.