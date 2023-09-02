Минобороны взимает с недобросовестного поставщика сухпайков 456 миллионов гривен
Источник:Минобороны
Министерство обороны Украины отреагировало на скандал с сухпайками. Стало известно, что ведомство взыщет с недобросовестного поставщика деньги, а также пеню.
Журналисты назвали сухпайки, которые закупило МО в марте 2022 года, вегетарианскими – они не содержали мяса. Также писали, что цены на товар были завышены.
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О чем сообщили в министерстве
Там говорят: еще в мае 2023 года подали иск о признании недействительным с момента заключения дополнительного соглашения к договору. Сделали это вместе с органами прокуратуры. Иск к компании по основному договору будет рассмотрен 6 сентября.
14 марта 2022 года МО заключило договор с частной компанией для обеспечения Киевского гарнизона сухпайками.
Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск на предприятие о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456,660 миллиона гривен (430 миллиона – сумма договора, 26,660 миллиона – пеня),
– указали в министерстве.
По постановлению Хозяйственного суда в Киеве от 09.01.2023 открыто производства по делу №910/13416/22, удовлетворено заявление Министерства обороны Украины об обеспечении иска, наложен арест на счета ответчика в пределах суммы исковых требований. В феврале 2023 года определением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле был привлечен Офис Генерального прокурора.
Что известно о договоре
- Положения дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины – незаконны. Это доказал суд 1 сентября. Соглашение заключило Министерство обороны Украины с коммерческим обществом.
- Из дополнительного соглашения к контракту от 8 июля 2022 известно, что в начальной версии был подогреватель пищи, но потом он исчез. В состав сухпайка включили куриный паштет – единственный мясоемкий продукт среди вегетарианского рациона.
- 14 марта 2022 года Минобороны заказало у киевской фирмы "Танос Технолоджи" миллион сухпайков из Турции на 430 миллионов гривен ($14,7 миллионов по тогдашнему курсу). Составляющие "Танос Технолоджи" покупала у турецкой фирмы Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm.
- Данные о контракте до сих пор не обнародованы в "Прозорро", хотя Минобороны должно их публиковать после законодательных изменений этой весной.
- В Министерстве обороны указывается, что судебное заседание 1 сентября прошло "по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора". Решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным.