Минобороны взимает с недобросовестного поставщика сухпайков 456 миллионов гривен

Министерство обороны Украины отреагировало на скандал с сухпайками. Стало известно, что ведомство взыщет с недобросовестного поставщика деньги, а также пеню.

Журналисты назвали сухпайки, которые закупило МО в марте 2022 года, вегетарианскими – они не содержали мяса. Также писали, что цены на товар были завышены.

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О чем сообщили в министерстве

Там говорят: еще в мае 2023 года подали иск о признании недействительным с момента заключения дополнительного соглашения к договору. Сделали это вместе с органами прокуратуры. Иск к компании по основному договору будет рассмотрен 6 сентября.

14 марта 2022 года МО заключило договор с частной компанией для обеспечения Киевского гарнизона сухпайками.

Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск на предприятие о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456,660 миллиона гривен (430 миллиона – сумма договора, 26,660 миллиона – пеня),

– указали в министерстве.

По постановлению Хозяйственного суда в Киеве от 09.01.2023 открыто производства по делу №910/13416/22, удовлетворено заявление Министерства обороны Украины об обеспечении иска, наложен арест на счета ответчика в пределах суммы исковых требований. В феврале 2023 года определением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле был привлечен Офис Генерального прокурора.

Что известно о договоре