Журналісти назвали сухпайки, які закупило МО в березні 2022 року, вегетаріанськими – вони не містили м'яса. Також писали, що ціни на товар були завищені.

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Про що повідомили в міністерстві

Там кажуть: ще у травні 2023 року подали позов про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до договору. Зробили це спільно з органами прокуратури. Позов до компанії щодо основного договору розглянуть 6 вересня.

14 березня 2022 року МО уклало договір з приватною компанією для забезпечення Київського гарнізону сухпайками.

Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456,660 мільйона гривень (430 мільйона – сума договору, 26,660 мільйона – пеня),

– вказали у міністерстві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 відкрито провадження по справі №910/13416/22, задоволено заяву Міністерства оборони України про забезпечення позову, накладено арешт на рахунки відповідача в межах суми позовних вимог. У лютому 2023 року ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі було залучено Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про договір