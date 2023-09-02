В ефірі "Українського радіо" голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла про заплановане засідання. А ще вона зазначила, що на зустріч може прийти міністр оборони України.

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Кадрові питання можливі

"Наша фракція засідатиме наступного тижня. Я думаю, кадрові призначення можливі", – припустила вона.

Олена Шуляк також звернула увагу на те, що на відповідну зустріч запросили Олексія Резнікова.

Міністр запрошений на фракцію також і, попри те, чи буде заміна міністра наступного тижня, однаково він відповідатиме на запитання,

– уточнила голова партії.

Власне, чутки про те, що Олексій Резніков може покинути свій пост, ширяться останнім часом дуже активно. Напередодні народний депутат назвав імовірного наступника міністра оборони.

Хто може замінити Резнікова

Думками з цього приводу поділився Ярослав Железняк. За його словами, Олексій Резніков може покинути посаду очільника оборонного відомства. А замість нього її може обійняти Рустем Умєров.

Якраз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ,

– прокоментував Железняк кандидатуру Умєрова.

Як ми вже зазначали, про можливу відставку Резнікова говорять не перший день. Відповідні чутки з'являються на тлі скандалів, пов'язаних з Міноборони. Останній із них стосується закупівлі курток для ЗСУ за, ймовірно, завищеними цінами.

Тим часом Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела, зазначає, що Резніков не лише покине Міноборони, а й стане згодом послом у Великій Британії. За словами народного депутата, такий розвиток подій можливий лише за умови, що не буде гучних скандалів.

Водночас Железняк додав, що не може на всі 100% гарантувати, що саме такими будуть кадрові зміни. Він підкреслив, що "сучасна кадрова політика вміє вражати". Але додав, що зранку 30 серпня про відповідну ротацію попередили певні посольства.