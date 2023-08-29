Міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником агентства, яке восени буде закуповувати амуніцію, паливо, харчування та інші ресурсні речі, яких потребує армія. До слова, це трапилося після скандалу із зимовими куртками для ЗСУ.

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Перші закупівлі будуть в вересні або в жовтні

Арсен Жумаділов має досвід у сфері закупівель. Раніше він займався медичними закупівлями у Міністерстві охорони здоров'я.

Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза у нього є. Тому я переконаний, що ми й по цьому напрямку будемо рахуватися досить ефективно,

– сказав Резніков.

Саме Агентство зареєстрували у січні. Документація була готова, але розпочати роботу не вдавалося через відсутність керівника команди. За словами Резнікова, він шукав гідного цієї посади претендента, проводив співбесіди. Міністр оборони переконаний, що йому таки вдалося це зробити.

За його словами, разом з Жумаділовим погодили план подальшої роботи та домовилися про те, що восени агентство має запрацювати.

Хто такий Арсен Жумаділов?

Державний управлінець, кримськотатарський громадський діяч. Старший викладач кафедри політології в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель.

"Десь, напевно, у вересні або жовтні перші закупівлі вже в інтересах Збройних Сил буде проводити це агентство", – додав міністр.

Резніков нагадав про свій намір кардинально змінити систему закупівель.

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