Министр обороны Алексей Резников назначил Арсена Жумадилова руководителем агентства, которое осенью будет закупать амуницию, топливо, питание и другие ресурсные вещи, в которых нуждается армия. К слову, это случилось после скандала с зимними куртками для ВСУ.

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Первые закупки будут в сентябре или октябре

Арсен Жумадилов имеет опыт в сфере закупок. Ранее он занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения.

Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно,

– сказал Резников.

Само агентство зарегистрировали в январе. Документация была готова, но начать работу не удавалось из-за отсутствия руководителя команды. По словам Резникова, он искал достойного этого поста претендента, проводил собеседования. Министр обороны убежден, что ему удалось это сделать.

По его словам, вместе с Жумадиловым согласовали план дальнейшей работы и договорились о том, что осенью агентство должно заработать.

Кто такой Арсен Жумадилов?

Государственный управленец, крымскотатарский общественный деятель. Старший преподаватель кафедры политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия". Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок.

"Где-то, наверное, в сентябре или октябре первые закупки уже в интересах Вооруженных Сил будут проводить это агентство", - добавил министр.

Резников напомнил о своем намерении кардинально изменить систему закупок.

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