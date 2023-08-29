Министр обороны Алексей Резников назначил Арсена Жумадилова руководителем агентства, которое осенью будет закупать амуницию, топливо, питание и другие ресурсные вещи, в которых нуждается армия. К слову, это случилось после скандала с зимними куртками для ВСУ.
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Первые закупки будут в сентябре или октябре
Арсен Жумадилов имеет опыт в сфере закупок. Ранее он занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения.
Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно,
– сказал Резников.
Само агентство зарегистрировали в январе. Документация была готова, но начать работу не удавалось из-за отсутствия руководителя команды. По словам Резникова, он искал достойного этого поста претендента, проводил собеседования. Министр обороны убежден, что ему удалось это сделать.
По его словам, вместе с Жумадиловым согласовали план дальнейшей работы и договорились о том, что осенью агентство должно заработать.
Кто такой Арсен Жумадилов?
Государственный управленец, крымскотатарский общественный деятель. Старший преподаватель кафедры политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия". Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок.
"Где-то, наверное, в сентябре или октябре первые закупки уже в интересах Вооруженных Сил будут проводить это агентство", - добавил министр.
Резников напомнил о своем намерении кардинально изменить систему закупок.
Скандал с куртками: последние новости
- Алексей Резников 28 августа отреагировал на скандал с куртками для ВСУ. Речь идет о том, что Минобороны вроде бы закупило летние куртки вместо зимних. Министр в очередной раз опроверг информацию и показал куртки.
- Резников предложил посмотреть, как отличается зимняя форма от летней. В поставку входило 180 тысяч единиц. По словам министра, 45 тысяч находятся на складе, а 135 тысяч – уже давно у воинов ВСУ. Их передали еще осенью – зимой. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.
- Он добавил, что хоть кто-то из тысяч защитников и защитниц уже сказал бы об этом. Кроме того, военных опросили об их впечатлениях относительно курток. Нареканий не было. Резников также отметил, что цены 23 – 30 долларов за куртку, как некоторые писали в сообщениях, не существует. Средняя цена – от 80 до 120 долларов.