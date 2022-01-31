У Міноборони відповіли, чи проводитимуть в Україні мобілізацію
Джерело:LB
Попри інформацію про можливий напад Росії, потреби у мобілізації війська немає. Наразі рівень загрози залишається на тому ж рівні, що й був у квітні 2021 року.
Чому не проводитимуть тренувальну мобілізацію
Тренувальну мобілізацію не проводитимуть, адже вона може викликати паніку в населення. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю.
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Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали й приховали, що ворог завтра нападе,
– пояснив урядовець.
Тренування проводять для тероборони
Він наголосив, що наразі відбуватиметься робота з формування Сил територіальної оборони.
"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно", – розповів Резніков.
Міністр зауважив, що тероборона розділена на чотири сектори – північ, південь, схід і захід. Перші навчання розпочнуть з півночі та Києва.
"Будемо їх вчити 2 – 3 дні на полігоні, як взаємодіяти, що робити. Потім буде схід, південь і захід", – поінформував урядовець.
Останні новини про загрозу ескалації:
- Росія заявила, що завершила свої військові навчання й відводить частину війська від кордону з Україною у місця постійної дислокації. Однак інформації про те, скільки саме армійців залишили, у Кремлі не озвучили.
- 31 січня Москва також оголосила про завершення навчань у Чорному морі. 20 кораблів та суден Чорноморського флоту повернулися до Кримської та Новоросійської військово-морських баз.
- Попри це Росія стягує свої війська у Білорусь під приводом спільних військових навчань. Вони заплановані на 10 – 20 лютого.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає інформацію про відведення сил "позитивною". Однак, за його словами, "лише слів мало", тому це слід ще перевірити.
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