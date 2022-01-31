В Минобороны ответили, будут ли проводить в Украине мобилизацию

Несмотря на информацию о возможном нападении России, потребности в военной мобилизации отсутствуют. Уровень угрозы остается на том же уровне, что и был в апреле 2021 года.

Почему не будут проводить учебную мобилизацию

Учебную мобилизацию не будут проводить, она может вызвать панику у населения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью.

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Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим учебную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет,

– объяснил чиновник.

Учения проводят для терробороны

Он подчеркнул, что в настоящее время будет проходить работа по формированию Сил территориальной обороны.

"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учения мы начнем с глав ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно", – рассказал Резников.

Министр отметил, что терроборона разделена на четыре сектора – север, юг, восток и запад. Первые учения начнут с севера и Киева.

"Будем их учить 2 – 3 дня на полигоне, как взаимодействовать, что делать. Потом будет восток, юг и запад", – проинформировал чиновник.

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