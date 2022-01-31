Чому не проводитимуть тренувальну мобілізацію

Тренувальну мобілізацію не проводитимуть, адже вона може викликати паніку в населення. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю.

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Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали й приховали, що ворог завтра нападе,

– пояснив урядовець.

Тренування проводять для тероборони

Він наголосив, що наразі відбуватиметься робота з формування Сил територіальної оборони.

"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно", – розповів Резніков.

Міністр зауважив, що тероборона розділена на чотири сектори – північ, південь, схід і захід. Перші навчання розпочнуть з півночі та Києва.

"Будемо їх вчити 2 – 3 дні на полігоні, як взаємодіяти, що робити. Потім буде схід, південь і захід", – поінформував урядовець.

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