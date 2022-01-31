Почему не будут проводить учебную мобилизацию
Учебную мобилизацию не будут проводить, она может вызвать панику у населения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью.
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Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим учебную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет,
– объяснил чиновник.
Учения проводят для терробороны
Он подчеркнул, что в настоящее время будет проходить работа по формированию Сил территориальной обороны.
"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учения мы начнем с глав ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно", – рассказал Резников.
Министр отметил, что терроборона разделена на четыре сектора – север, юг, восток и запад. Первые учения начнут с севера и Киева.
"Будем их учить 2 – 3 дня на полигоне, как взаимодействовать, что делать. Потом будет восток, юг и запад", – проинформировал чиновник.
Последние новости об угрозе эскалации:
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- 31 января Москва также объявила о завершении учений в Черном море. 20 кораблей и судов Черноморского флота вернулись в Крымскую и Новороссийскую военно-морские базы.
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- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает информацию об отводе сил "положительной". Однако, по его словам, "лишь слов мало", поэтому это еще следует проверить.
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