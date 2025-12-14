Жодна мирна угода Трампа не працює: чого добивається президент США в Україні

Американський президент усвідомлює, що завершити російсько-українську війну він не може. Всі ці розповіді Трампа про те, що він зміг досягти успішні мирні угоди – не відповідають дійсності.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши про ситуацію довкола Ізраїлю та порівнявши її з тим, що зараз американська сторона пропонує Україні в межах "мирного плану".

Трамп завищує свою роль миротворця

Сьогодні Трампу потрібно, щоб українська армія відступила з Донецької області. Тобто те, що Росія не змогла захопити, США пропонують Україні їй просто віддати. Політтехнолог підкреслив, що у цій ситуації лідер Сполучених Штатів працює на боці Путіна.

"Чи знає він, що війна поновиться вже наступного дня після цього? Якщо на хвилину замислиться, то здогадається. Тому що жодна його мирна угода нічим не завершилась, наприклад, війна між Таїландом і Камбоджею відновилась. Таїландський прем'єр-міністр сказав, що він просто не пам'ятає, що у присутності Трампа укладав мирну угоду", – озвучив Шейтельман.

Ще один яскравий приклад – угода між Ізраїлем і ХАМАС. Там теж був 21 пункт. Сторони довго сперечались, спецпосланець президента США Віткофф займався цим питанням тривалий період.

Тоді угоду скоротили до 20 пунктів, але, як наголосив політтехнолог, з них виконані лише два. Вони стосувалися повернення з боку ХАМАС ізраїльських заручників, а з боку військ Ізраїлю відступу з центру Сектора Гази. Шейтельман наголосив, що насправді там не було ніякої угоди. Всі ці довгі місяці Ізраїль поступово захоплював, перевіряв, знищував бойовиків ХАМАС. Все, що в них залишалось – їхнє "гніздо" в місті Газа.

Спочатку Ізраїль його не чіпав, сподіваючись, що бойовики віддадуть заручників під загрозою входу в місто Газа ізраїльської армії. ХАМАС не здався і туди увійшли ізраїльські війська. Це немаленьке місто, захопити його – справа не одного дня, вони почали стискати його в кільце.

Тоді у бойовиків був такий вибір: або вмерти, борючись до кінця; або віддати заручників. Вони виторгували, що за це Ізраїль виведе свої війська.

"Звісно, бойовики розуміли, що Ізраїль туди потім може привести свої війська за один день. В них не було іншого вибору з військового погляду, вони погодились на це. Тут ніякої вагомої ролі Трамп не зіграв, ця роль належить армії Ізраїлю, прем'єру Нетаньягу, вони довели свою операцію до кінця, хоча це було важко через протистояння світової спільноти, санкції", – пояснив Шейтельман.

Зі слів політтехнолога, всі інші 20 пунктів мирної угоди виконані не були. Він нагадав, що там вказувалось про те, що багаті країни Перської затоки будуть фінансувати в Газі будівельні роботи (хоча там немає підписів цих держав), що буде створений грошовий фонд для відновлення міста, але цього не відбулось.

Шейтельман поділився, що днями спілкувався з журналістами ізраїльського телебачення, які запитали в нього, чому Україна не погоджується на "мирний план" США. Він навів аналогію, пригадуючи події, які були на прикладі Ізраїлю та ХАМАС.

"Уявімо, що коли ХАМАС утримував тоді 20 ізраїльських заручників, Трамп запропонував би Ізраїлю іншу угоду. Знаючи, що ХАМАС хоче знищити Ізраїль, він був би згоден всіх не вбивати, але за умови, якщо йому дали б ще 100 людей. Україні пропонується саме це. Росія захопила певну частину території, хоче вбити всіх і захопити всю Україну, при цьому нам пропонується віддати їй свою частину", – озвучив Шейтельман.

