Трамп, Зеленський та лідери Європи проведуть онлайн-конференцію 27 січня, – Axios

Володимир Зеленський візьме участь у телефонній конференції з президентом США Дональдом Трампом та лідерами Європи у суботу, 27 грудня. Вони обговорять питання мирних переговорів.

Потім Зеленський окремо зустрінеться з Трампом у неділю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також США готові узгодити домовленість про гарантії безпеки для України

Що відомо про зустрічі лідерів на вихідних?

Зеленський, Трамп та група європейських лідерів проведуть телефонну конференцію в суботу, 27 грудня. Вони обговорять хід мирних переговорів.

Окремо Зеленський зустрінеться з Трампом у неділю. На зустрічі він панує обговорити "графік" припинення війни та гарантії безпеки, зокрема їх часові рамки.

США пропонують оборонний пакт на 15 років з можливістю пролонгації, однак Україна хотіла б збільшити початковий термін угоди.

Зеленський заявив, що може винести план Трампа на референдум