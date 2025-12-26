Укр Рус
Трамп, Зеленський та лідери Європи проведуть онлайн-конференцію 27 січня, – Axios
26 грудня, 20:57
Трамп, Зеленський та лідери Європи проведуть онлайн-конференцію 27 січня, – Axios

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський візьме участь у телефонній конференції з Трампом та європейськими лідерами 27 грудня для обговорення мирних переговорів.
  • Окремо Зеленський зустрінеться з Трампом у неділю для обговорення припинення війни та безпекових гарантій, зокрема терміну оборонного пакту.

Володимир Зеленський візьме участь у телефонній конференції з президентом США Дональдом Трампом та лідерами Європи у суботу, 27 грудня. Вони обговорять питання мирних переговорів.

Потім Зеленський окремо зустрінеться з Трампом у неділю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що відомо про зустрічі лідерів на вихідних?

Зеленський, Трамп та група європейських лідерів проведуть телефонну конференцію в суботу, 27 грудня. Вони обговорять хід мирних переговорів.

Окремо Зеленський зустрінеться з Трампом у неділю. На зустрічі він панує обговорити "графік" припинення війни та гарантії безпеки, зокрема їх часові рамки.

США пропонують оборонний пакт на 15 років з можливістю пролонгації, однак Україна хотіла б збільшити початковий термін угоди.

Зеленський заявив, що може винести план Трампа на референдум

  • Президент Зеленський заявив, що готовий винести план Трампа на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню на 60 днів.

  • Він зазначив, що це відбудеться, якщо плані залишаться болючі пункти про поступки територіями.