Ресурс загравань із Путіним у Трампа вичерпується: Європа вимагає дій від США
- Дональд Трамп не вдавався до жорстких дій щодо Росії, незважаючи на численні ультиматуми Путіну.
- Насправді Трамп хотів би нормалізувати відносини з Росією. І він буде тягнути з жорсткими рішеннями проти країни-агресорки.
- Політолог Олег Саакян припустив, чи піде Трамп на жорсткі дії проти Росії.
Президент США Дональд Трамп робив вже багато ультиматумів диктатору Путіну. При цьому президент США так і не перейшов до жорстких та рішучих дій.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що насамперед Трамп хоче нормалізувати відносини з Росією. А війна в Україні йому у цьому заважає. Він буде до останнього тягнути, щоб не посилювати тиск на Росію та не ображати Путіна.
До теми Зеленський відповів, чи залишилася у нього довіра до Трампа після постійних атак Росії
Чи готовий Трамп жорстко діяти проти Росії?
Як наголосив Саакян, з часом під тиском обставин, коли в Трампа вже не буде можливості тягнути, він піде на жорсткі дії щодо Росії. У Кремлі ж намагаються максимально затягнути цей момент.
Не варто чекати, що Трамп вдарить по Росії, коли закінчиться ультиматум. Він зробить це тоді, коли вичерпається весь потенціал загравання з Росією. А цей ресурс у Трампа вже вичерпується,
– сказав Саакян.
Натомість Європа починає потроху підтискати Трампа до того, аби він нарешті пішов на жорсткі дії щодо Росії. Там вже пролунала низка неприємних для президента США заяв.
Зверніть увагу! Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза нещодавно проїхався по Трампу. Він його буквально назвав "російським активом".
Після приїзду до Вашингтону у серпні Європа усвідомила себе єдиною командою. Але щодо цього є також кілька питань.
Перше питання – чи вдалося дійсно стати командою? Або ж це був випадковий збір під тиском страху? Друге – який загальний рівень рішучості у такої Європи? Третє – наскільки Європа готова жорстко діяти щодо Трампа?
– зазначив Саакян.
Заяви Дональда Трампа про війну: коротко
- Президент США багато разів ставив ультиматуми російському диктатору Путіну. Але жодного разу так їх і не виконував. Його 2-3 тижні на відповідь регулярно продовжуються. Нещодавно польський журналіст спитався, чому президент США неодноразово висловлював розчарування Путіним, але так і не робив жодних дій. Трамп порадив журналісту "знайти нову роботу".
- Зараз Трамп розповідає, що завершити війну в Україні – це нелегка справа. Він вважав, що її буде значно простіше закінчити.
- Президент США також говорив, що наразі у нього немає повідомлень для російського диктатора. Але він натякнув на можливі наслідки для Путіна.