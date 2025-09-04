Президент США Дональд Трамп робив вже багато ультиматумів диктатору Путіну. При цьому президент США так і не перейшов до жорстких та рішучих дій.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що насамперед Трамп хоче нормалізувати відносини з Росією. А війна в Україні йому у цьому заважає. Він буде до останнього тягнути, щоб не посилювати тиск на Росію та не ображати Путіна.

До теми Зеленський відповів, чи залишилася у нього довіра до Трампа після постійних атак Росії

Чи готовий Трамп жорстко діяти проти Росії?

Як наголосив Саакян, з часом під тиском обставин, коли в Трампа вже не буде можливості тягнути, він піде на жорсткі дії щодо Росії. У Кремлі ж намагаються максимально затягнути цей момент.

Не варто чекати, що Трамп вдарить по Росії, коли закінчиться ультиматум. Він зробить це тоді, коли вичерпається весь потенціал загравання з Росією. А цей ресурс у Трампа вже вичерпується,

– сказав Саакян.

Натомість Європа починає потроху підтискати Трампа до того, аби він нарешті пішов на жорсткі дії щодо Росії. Там вже пролунала низка неприємних для президента США заяв.

Зверніть увагу! Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза нещодавно проїхався по Трампу. Він його буквально назвав "російським активом".

Після приїзду до Вашингтону у серпні Європа усвідомила себе єдиною командою. Але щодо цього є також кілька питань.

Перше питання – чи вдалося дійсно стати командою? Або ж це був випадковий збір під тиском страху? Друге – який загальний рівень рішучості у такої Європи? Третє – наскільки Європа готова жорстко діяти щодо Трампа?

– зазначив Саакян.

Заяви Дональда Трампа про війну: коротко