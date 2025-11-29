Зять Трампа Кушнер різко відмовлявся від участі у переговорах по Україні: чому він змінив думку

До зятя американського президента Джареда Кушнера, який є близький з Віткоффом, звертався один з представників українського істеблішменту, аби долучити його до переговорного процесу. До останньої миті той відмовлявся від цього, бо вважав це питання токсичним, яке здатне відобразитися на його іміджеві.

По це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила політична журналістка Юлія Забєліна, пояснивши, що це видно на прикладі зі спецпосланцем лідера США Стівом Віткоффом, проте після певних подій зять Трампа передумав.

В США триває битва перемовників

Кушнер після досягнення тимчасового розв'язання питання на Близькому Сході все ж таки вирішив, що йому на тлі такого успіху варто взяти участь у переговорному треку. Це, на думку журналістки, намагання суб'єктивізувати більше Віткоффа.

Якщо звернути увагу, то останнім часом Кушнер і Віткофф постійно приходили на американське телебачення разом давати інтерв'ю. Тому я думаю, що це ще одна переговорна команда, бо зараз ми спостерігаємо битву кланів і перемовників,

– зауважила Забєліна.

Зі слів політичної журналістки, Кушнер і Віткофф хочу продемонструвати Трампу швидкий результат у питанні завершення російсько-української війни. Вони це роблять з активним залученням російської сторони. Забєліна констатувала, що ця "спецоперація" з 28 пунктами "мирного плану" США їм вдалася.

До відома! Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла, що в переговорний процес увійшов міністр армії США Дрісколл, який може замінити Келлога, спецпредставника американського лідера. Вона вважає, що Трампу більше симпатизує Дрісколл, бо той виконує його накази і президент США бачить в ньому гарного адміністратора.

На якій стадії переговорний процес?