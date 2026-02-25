"Покласти край вбивствам": американські переговорники отримали новий наказ від Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп доручив американським переговорникам спробувати "покласти край вбивствам" в контексті війни в Україні.

Про це повідомив офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X.

Яку тактику обрали США?

Джей Ді Венс заявив, що американська сторона вела "дуже, дуже обережні" переговори як з російською делегацією, так і з українською.

Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покласти край вбивствам,

– наголосив віцепрезидент.

Венс додав, що це важке завдання та нагадав, що Трамп неодноразово зазначав, що вважав війну в Україні "найлегшою для вирішення".

Він також висловив думку, що зараз спостерігається певний прогрес у переговорах із обома сторонами.

Ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні,

– підсумував Джей Ді Венс.

Наразі, за його словами, Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.

Коли відбудуться нові переговори?