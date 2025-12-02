Після перемовин з Україною: експрацівник Держдепу США припустив із чим Віткофф поїхав до Путіна

Спецпосланець лідера США Віткофф прибув у Москву, де вкотре проведе переговори з Путіним щодо війни в Україні. Трамп ставить перед своєю командою завдання якнайшвидше завершити там бойові дії. Віткоффу невигідно знову повертатися лише зі списком побажань очільника Кремля, які не змінюються з лютого 2022 року.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив ексспівробітник Держдепу США Девід Тафурі, додавши, що сподівається, що тепер Віткофф полетів на цю зустріч з кращим розумінням позиції української сторони.

Який формат розмови між Віткоффом і Путіним має сенс?

Віткофф відомий тим, що повертався з переговорів у Кремлі з вкрай одностороннім поглядом стосовно того, що потрібно для завершення російсько-української війни. Ексспівробітник Держдепу США озвучив, що нині варто надіятися, що якщо він вже тривалий час займається темою російсько-української війни, то його розуміння потрібних умов суттєво покращилось.

Якщо спецпредставник Трампа вчергове повернеться тільки з переліком побажань Путіна, це буде неприйнятно для України й, зі слів Тафурі, ніколи не стане основою для довготривалої мирної угоди.

Як тільки Віткофф усвідомить це і донесе до Росії жорсткішу позицію, у тому числі заявивши, що в разі відмови Кремля від компромісів – будуть наслідки, тоді такий формат розмови дійсно мав би сенс,

– вважає Девід Тафурі.

Ексспівробітник Держдепу США підкреслив, що кожного разу, коли відбуваються подібні переговори й забезпечується представлення позиції обох сторін війни, з'являється шанс просунутися в процесі бодай трохи до того, що могло б стати майбутньою мирною угодою.

Я вважаю, що ми доволі далекі від такої угоди, але це в основному через те, що Путін не йде на жодні поступки. Без цього в нас не буде мирної угоди. Однак є сенс продовжувати переговори,

– переконаний Девід Тафурі.

Він підсумував, що адміністрація Трампа надає великого значення переговорному процесу, особливо очним зустрічам. США при чинному президентові, на його думку, вміють ефективно користуватися своєю силою, тож Росії слід розуміти наслідки в разі відмови шукати компромісне рішення.

Зауважте! Західні ЗМІ пишуть, що після розмови з Путіним спецпосланець лідера США Віткофф і зять Трампа – Кушнер, який також долучений до американської переговорної групи, планують зустрітися з Зеленським. Журналісти називають дату 3 грудня, а локацію для їхньої розмови – Європу.

Які події передували переговорам у Кремлі?