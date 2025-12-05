Європа має розробити власний мирний план для України, – єврокомісар Кубілюс
- Європейський Союз хоче розробити власний мирний план для України, не покладаючись виключно на ініціативи США, заявив єврокомісар Андрюс Кубілюс.
- Кубілюс підкреслив важливість поєднання європейських і американських підходів для досягнення найкращого результату в мирних переговорах.
У Європі переконані, що не мають чекати нових пропозицій від США. Натомість вони хочуть сформувати власну стратегію для досягнення миру в Україні.
Оптимальним варіантом буде поєднати зусилля американської сторони та Європи. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс для Politico, передає 24 Канал.
Що сказав єврокомісар про мирний план Європи?
За його словами, Європейський Союз повинен бути більш самостійним у геополітичних питаннях та мати власні пропозиції врегулювання війни, які можна обговорювати з американськими партнерами.
Кубілюс наголосив, що Європа була застигнута зненацька новим мирним планом США, що складається з 28 пунктів, а також тим, що європейські країни не були представлені на зустрічі спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 2 грудня.
У Брюсселі побоюються, що якщо нинішня ініціатива Вашингтона не спрацює, незабаром може з’явитися нова. На цьому тлі Кубілюс відзначив, що Європа не повинна чекати, які пропозиції надходитимуть зі США.
Ми повинні мати можливість обговорити два плани: один європейський і інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями,
– сказав Кубілюс.
На думку єврокомісара, оптимальним шляхом буде узгодження та поєднання європейських і американських підходів задля досягнення найкращого результату.
Мирні переговори: останні новини
У переговорах щодо завершення війни в Україні обговорюються 4 окремі елементи, включаючи суверенітет, території, економічне співробітництво та європейську безпеку.
Зранку, 5 грудня, Зустріч завершилась зустріч української та американської делегацій у Маямі. Делегація вирушила до США 4 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.
На зустрічі планували обговорити результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви. Україна готова до переговорів на найвищому рівні, але також наполягає на посиленні санкцій та використанні активів Росії для підтримки України.
Тим часом Путін заявив, що Росія "у будь-якому випадку звільнить" Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом. А нещодавні переговори з Віткоффом і Кушнером він назвав "дуже корисними". Попри це, зазначив, що не погоджується на деякі пункти.