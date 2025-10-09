Росія продовжує всіляко затягувати переговорний процес і не полишає спроб зруйнувати українську енергетичну систему, тероризуючи мирне населення. Водночас Путін жодним чином не проявляє бажання врегулювати війну, навіть на відміну від терористичної організації ХАМАС.

Відповідну заяву президент Зеленський зробив під час щоденного відеозвернення, передає 24 Канал.

Як Зеленський коментує готовність росіян до мирних перемовин?

Президент зауважив, що на відміну від Росії, Україна чітко усвідомлює свою мету – досягнення миру. Тому Сили оборони воюють не задля продовження війни, як це роблять росіяни, а щоб захиститися та досягнути мирних домовленостей.

Водночас він озвучив сподівання на врегулювання війни між ХАМАС та Ізраїлем, натякнувши на готовність терористичної організації до переговорів.

І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що,

– підкреслив Володимир Зеленський.

В контексті завершення бойових дій в Україні Зеленський додав, що спільно з міжнародними партнерами наразі розробляються відповідні умови, що змусять Росію сісти за стіл переговорів.

Зауважте! Володимир Зеленський розповів і про масштабування виробництва української далекобійної зброї, яка продовжуватиме завдавати ударів по важливих стратегічних об'єктах ворога.

До того ж глава держави наголосив на підтримці Україною всіх глобальних дипломатичних ініціатив для встановлення миру на Близькому Сході.

В українському МЗС високо оцінили лідерство США та значний внесок президента Трампа у припинення насильства, звільнення заручників і пом'якшення гуманітарної кризи в Секторі Газа.

Дипломати також відзначили вагомі дипломатичні зусилля Катару, Єгипту та Туреччини, які сприяли досягненню цієї угоди.

Розглядаємо досягнуті домовленості як важливий перший крок на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході, що також зміцнить міжнародний мир і безпеку в усьому світі, – йдеться в повідомленні.

Україна закликала Ізраїль і ХАМАС неухильно та добросовісно виконувати досягнуті домовленості.

Зеленський висловив надію, що справедливий тиск на Росію забезпечить мир не лише для України, а й для всього регіону. Лідерство Сполучених Штатів відіграє ключову роль, і ми розраховуємо на його подальшу підтримку.

Яка роль Трампа у врегулюванні збройних протистоянь?