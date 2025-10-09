Уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин, – Зеленский
- Зеленский заявил, что Россия продолжает вести войну, не склоняясь к мирному урегулированию войны.
- Украина и международные партнеры разрабатывают условия для принуждения России к мирным переговорам, а также поддерживают дипломатические инициативы для мира на Ближнем Востоке.
Россия продолжает всячески затягивать переговорный процесс и не оставляет попыток разрушить украинскую энергетическую систему, терроризируя мирное население. В то же время Путин никоим образом не проявляет желания урегулировать войну, даже в отличие от террористической организации ХАМАС.
Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время ежедневного видеообращения, передает 24 Канал.
Как Зеленский комментирует готовность россиян к мирным переговорам?
Президент отметил, что в отличие от России, Украина четко осознает свою цель – достижения мира. Поэтому Силы обороны воюют не для продолжения войны, как это делают россияне, а чтобы защититься и достичь мирных договоренностей.
В то же время он озвучил надежду на урегулирование войны между ХАМАС и Израилем, намекнув на готовность террористической организации к переговорам.
И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
В контексте завершения боевых действий в Украине Зеленский добавил, что совместно с международными партнерами сейчас разрабатываются соответствующие условия, что заставят Россию сесть за стол переговоров.
Заметьте! Владимир Зеленский рассказал и о масштабировании производства украинского дальнобойного оружия, которое будет продолжать наносить удары по важным стратегическим объектам врага.
К тому же глава государства отметил поддержку Украиной всех глобальных дипломатических инициатив для установления мира на Ближнем Востоке.
В украинском МИДе высоко оценили лидерство США и значительный вклад президента Трампа в прекращение насилия, освобождение заложников и смягчение гуманитарного кризиса в Секторе Газа.
Дипломаты также отметили весомые дипломатические усилия Катара, Египта и Турции, которые способствовали достижению этого соглашения.
Рассматриваем достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире, – говорится в сообщении.
Украина призвала Израиль и ХАМАС неукоснительно и добросовестно выполнять достигнутые договоренности.
Зеленский выразил надежду, что справедливое давление на Россию обеспечит мир не только для Украины, но и для всего региона. Лидерство Соединенных Штатов играет ключевую роль, и мы рассчитываем на его дальнейшую поддержку.
Какова роль Трампа в урегулировании вооруженных противостояний?
Президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил о подписании Израилем и ХАМАС соглашения по первой фазе мирного плана.
Глава Белого дома также анонсировал поездку на Ближний Восток, запланированную, возможно, на 12 октября.
Кроме того, Трамп высказал идею о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Зеленский одобрительно отозвался об этой инициативе, заявив, что это может "заставить Россию пересмотреть свою позицию".
Он подчеркнул, что такие действия усилят Украину, будут способствовать переговорам, а в случае прекращения огня Украина может выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.