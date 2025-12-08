Компромісу щодо територій не знайдено, – Зеленський

На тлі активного переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні Володимир Зеленський дав коментар стосовно найбільш "гострих" пунктів мирного плану. Зокрема йдеться про територіальний компроміс.

Наразі тривають консультації стосовно погодження цього питання. Про таке він розповів під час спілкування з журналістами. Деталі повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський стосовно територій?

Глава держави підкреслив, що питання територій залишається одним із найскладніших у плані мирного врегулювання війни в Україні.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що США, як і Європа готові до пошуку компромісів та шляхів припинення бойових дій та укладання умови. Втім, пункт про території досі не узгоджений.

Ми по закону не маємо права віддавати території, – як по Конституції, так і морального,

– сказав Зеленський.

Він додав, що Росія, безумовно, продовжує тиснути на Україну з метою загарбання українських земель. Проте, як зазначив президент "Україна не хоче нічого віддавати".

Окрім того, глава держави прокоментував і питання безпекових гарантій. Так, найнадійніші для України гарантії можна отримати від США, зазначив український лідер. Водночас гарантії від європейських партнерів, зокрема від "Коаліції охочих", вже готові.

На якому етапі мирні перемовини?