Компромисс по территориям не найден, – Зеленский

На фоне активного переговорного процесса по установлению мира в Украине Владимир Зеленский дал комментарий относительно наиболее "острых" пунктов мирного плана. В частности речь идет о территориальном компромиссе.

Сейчас продолжаются консультации по согласованию этого вопроса. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами. Детали сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно территорий?

Глава государства подчеркнул, что вопрос территорий остается одним из самых сложных в плане мирного урегулирования войны в Украине.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что США, как и Европа готовы к поиску компромиссов и путей прекращения боевых действий и заключения условия. Впрочем, пункт о территории до сих пор не согласован.

Мы по закону не имеем права отдавать территории, – как по Конституции, так и морального,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия, безусловно, продолжает давить на Украину с целью захвата украинских земель. Однако, как отметил президент "Украина не хочет ничего отдавать".

Кроме того, глава государства прокомментировал вопрос гарантий безопасности. По его словам, самые надежные гарантии для Украины могут быть получены от США. В то же время гарантии от европейских партнеров, в частности от "Коалиции желающих", уже готовы.

На каком этапе мирные переговоры?