Політолог назвав два способи, як можна притиснути Путіна в 2026 році

Кремль не погодиться на запропонований мирний план, оскільки Путін прагне не лише територіальних поступок, а й скасування санкцій та відновлення ролі Росії у світовій політиці. Найближчим часом домовленостей не передбачається, бо Москва не відчуває тиску.

Політолог Вадим Денисенко пояснив 24 Каналу, що існує два фактори, які можуть змусити Путіна до переговорів, проте робити конкретні прогнози щодо перемир'я поки передчасно.

Що може наблизити перемир’я з Росією?

Перший фактор впливу – страх, але наразі ані Трамп, ані Сі Цзіньпін не готові об'єднатися для тиску, а сам Путін розуміє, що США не можуть швидко завдати фатальних ударів по Росії. Другий – зняття санкцій і хоча б частково повернення до великої геополітики.

"Якщо Путін не отримає бажаного, йому немає сенсу підписувати будь-яку угоду. Тому найближчим часом очікувати підписання – це такий самий міф, як і розвал російської економіки", – пояснив Денисенко.

Навесні ситуація може змінитися через запланований візит Трампа до Китаю у квітні, що потенційно може вплинути на готовність Путіна до переговорів.

У мене є гіпотеза, що візит Еммануеля Макрона до Москви орієнтовно 7 – 8 лютого може стосуватися саме цих питань. Треба спостерігати за розвитком подій, і тоді можна буде говорити, чи отримаємо перемир'я. Поки що рано робити прогнози,

– сказав Денисенко.

Що відомо про реакцію Кремля на мирний план?