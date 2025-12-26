Политолог назвал два способа, как можно прижать Путина в 2026 году

Кремль не согласится на предложенный мирный план, поскольку Путин стремится не только к территориальным уступкам, но и к отмене санкций и восстановлению роли России в мировой политике. В ближайшее время договоренностей не предвидится, потому что Москва не чувствует давления.

Политолог Вадим Денисенко объяснил 24 Каналу, что существует два фактора, которые могут заставить Путина к переговорам, однако делать конкретные прогнозы относительно перемирия пока преждевременно.

Что может приблизить перемирие с Россией?

Первый фактор влияния – страх, но пока ни Трамп, ни Си Цзиньпин не готовы объединиться для давления, а сам Путин понимает, что США не могут быстро нанести фатальные удары по России. Второй – снятие санкций и хотя бы частично возвращение к большой геополитике.

"Если Путин не получит желаемого, ему нет смысла подписывать любое соглашение. Поэтому в ближайшее время ожидать подписания – это такой же миф, как и развал российской экономики", – объяснил Денисенко.

Весной ситуация может измениться из-за запланированного визита Трампа в Китай в апреле, что потенциально может повлиять на готовность Путина к переговорам.

У меня есть гипотеза, что визит Эммануэля Макрона в Москву ориентировочно 7 – 8 февраля может касаться именно этих вопросов. Надо наблюдать за развитием событий, и тогда можно будет говорить, получим ли перемирие. Пока рано делать прогнозы,

– сказал Денисенко.

Что известно о реакции Кремля на мирный план?