Политолог назвал два способа, как можно прижать Путина в 2026 году
- Политолог Вадим Денисенко считает, что Путина могут заставить к переговорам страх и снятие санкций.
- Визиты Трампа в Китай и Макрона в Москву также могут повлиять на готовность Путина к перемирию.
Кремль не согласится на предложенный мирный план, поскольку Путин стремится не только к территориальным уступкам, но и к отмене санкций и восстановлению роли России в мировой политике. В ближайшее время договоренностей не предвидится, потому что Москва не чувствует давления.
Политолог Вадим Денисенко объяснил 24 Каналу, что существует два фактора, которые могут заставить Путина к переговорам, однако делать конкретные прогнозы относительно перемирия пока преждевременно.
Что может приблизить перемирие с Россией?
Первый фактор влияния – страх, но пока ни Трамп, ни Си Цзиньпин не готовы объединиться для давления, а сам Путин понимает, что США не могут быстро нанести фатальные удары по России. Второй – снятие санкций и хотя бы частично возвращение к большой геополитике.
"Если Путин не получит желаемого, ему нет смысла подписывать любое соглашение. Поэтому в ближайшее время ожидать подписания – это такой же миф, как и развал российской экономики", – объяснил Денисенко.
Весной ситуация может измениться из-за запланированного визита Трампа в Китай в апреле, что потенциально может повлиять на готовность Путина к переговорам.
У меня есть гипотеза, что визит Эммануэля Макрона в Москву ориентировочно 7 – 8 февраля может касаться именно этих вопросов. Надо наблюдать за развитием событий, и тогда можно будет говорить, получим ли перемирие. Пока рано делать прогнозы,
– сказал Денисенко.
Что известно о реакции Кремля на мирный план?
- Сейчас Украина поддерживает контакты с США, которые ведут переговоры с Россией, однако официального ответа Москвы на мирный план из 20 пунктов до сих пор нет.
- Владимир Зеленский поставил под сомнение готовность России поддержать 20 пунктов мирного плана, наработанного Украиной вместе с США.
- Президент отметил, что Москва систематически находит поводы, чтобы отклонить инициативы, и добавил, что намерен обсудить эту позицию с главой Белого дома.