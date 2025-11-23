Найближчим часом перемир'я не буде, – боєць зізнався, що у війську думають про ініціативи з США
- Українські військові вважають, що найближчим часом перемир'я не буде, незважаючи на ініціативи миру, які обговорюються в США.
- Новини та політичні ініціативи з тилу викликають роздратування та втомлення серед українських військових, погіршуючи ситуацію з підтримкою Збройних Сил.
В інформаційному просторі усі активно обговорюють мирний план Дональда Трампа. Такі новини впливають не лише на цивільних, а й на українських військових.
Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зауваживши, що вони вибивають бійців з рівноваги. Адже саме ЗСУ чи не найкраще усвідомлюють реальну ситуацію на фронті.
Дивіться також Росіянам не вдається закріпитися у центрі Покровська, ЗСУ провели зачистку, – 7 корпус ДШВ
Що у війську думають про ініціативи з США?
Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зауважив, що новини з тилу та політичної арени дещо дратують та виснажують українських військових.
Дивлячись на поле бою, ти розумієш, що найближчим часом перемир'я не буде. Але підсвідомо ти думаєш про повернення додому, про своїх рідних, яких бачиш рідко,
– наголосив він.
Денисюк зазначив, що через ініціативи з боку США також погіршують ситуацію з підтримкою Збройних Сил, адже тил також втомлюється.
Важливо! Закликаємо читачів долучитись до збору на БпЛА для 66 ОМБр, українським бійцям потрібна велика кількість комплектуючих, щоб дрони могли ефективно нищити ворога.
Ініціативи США: деталі
Західні видання опублікували мирний план Дональда Трампа для завершення російсько-української війни. Він містить 28 пунктів, серед яких є заборона Україні вступати у НАТО, обмеження чисельності ЗСУ та визнання окупованих територій російськими.
Українська делегація вже розпочала переговори з представниками США та Європи щодо цього плану.
Вашингтон пригрозив припинити постачання зброї та розвідданих для нашої країни, якщо Володимир Зеленський не підпише мирний план з Росією до 27 листопада.