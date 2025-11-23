Найближчим часом перемир'я не буде, – боєць зізнався, що у війську думають про ініціативи з США

В інформаційному просторі усі активно обговорюють мирний план Дональда Трампа. Такі новини впливають не лише на цивільних, а й на українських військових.

Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зауваживши, що вони вибивають бійців з рівноваги. Адже саме ЗСУ чи не найкраще усвідомлюють реальну ситуацію на фронті.

Що у війську думають про ініціативи з США?

Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зауважив, що новини з тилу та політичної арени дещо дратують та виснажують українських військових.

Дивлячись на поле бою, ти розумієш, що найближчим часом перемир'я не буде. Але підсвідомо ти думаєш про повернення додому, про своїх рідних, яких бачиш рідко,

– наголосив він.

Денисюк зазначив, що через ініціативи з боку США також погіршують ситуацію з підтримкою Збройних Сил, адже тил також втомлюється.

Ініціативи США: деталі