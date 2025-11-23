В ближайшее время перемирия не будет, – боец признался, что в армии думают об инициативах из США
- Украинские военные считают, что в ближайшее время перемирия не будет, несмотря на инициативы мира, которые обсуждаются в США.
- Новости и политические инициативы из тыла вызывают раздражение и усталость среди украинских военных, ухудшая ситуацию с поддержкой Вооруженных Сил.
В информационном пространстве все активно обсуждают мирный план Дональда Трампа. Такие новости влияют не только на гражданских, но и на украинских военных.
Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, что они выбивают бойцов из равновесия. Ведь именно ВСУ лучше всего осознают реальную ситуацию на фронте.
Что в армии думают об инициативах из США?
Младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго заметил, что новости из тыла и политической арены несколько раздражают и истощают украинских военных.
Глядя на поле боя, ты понимаешь, что в ближайшее время перемирия не будет. Но подсознательно ты думаешь о возвращении домой, о своих родных, которых видишь редко,
– подчеркнул он.
Денисюк отметил, что из-за инициатив со стороны США также ухудшают ситуацию с поддержкой Вооруженных Сил, ведь тыл также устает.
Инициативы США: детали
- Западные издания опубликовали мирный план Дональда Трампа для завершения российско-украинской войны. Он содержит 28 пунктов, среди которых есть запрет Украине вступать в НАТО, ограничение численности ВСУ и признание оккупированных территорий российскими.
- Украинская делегация уже начала переговоры с представителями США и Европы по этому плану.
- Вашингтон пригрозил прекратить поставки оружия и разведданных для нашей страны, если Владимир Зеленский не подпишет мирный план с Россией до 27 ноября.