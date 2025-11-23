Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, что они выбивают бойцов из равновесия. Ведь именно ВСУ лучше всего осознают реальную ситуацию на фронте.

Смотрите также Россиянам не удается закрепиться в центре Покровска, ВСУ провели зачистку, – 7 корпус ДШВ

Что в армии думают об инициативах из США?

Младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго заметил, что новости из тыла и политической арены несколько раздражают и истощают украинских военных.

Глядя на поле боя, ты понимаешь, что в ближайшее время перемирия не будет. Но подсознательно ты думаешь о возвращении домой, о своих родных, которых видишь редко,

– подчеркнул он.

Денисюк отметил, что из-за инициатив со стороны США также ухудшают ситуацию с поддержкой Вооруженных Сил, ведь тыл также устает.

Важно! Призываем читателей присоединиться к сбору на БпЛА для 66 ОМБр, украинским бойцам нужно большое количество комплектующих, чтобы дроны могли эффективно уничтожать врага.

Инициативы США: детали