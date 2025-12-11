Абсолютно не корейський: який сценарій завершення війни просуває Росія

Один з пунктів "мирного плану" США передбачає корейську модель. Мовиться про демілітаризовану зону на території Донеччини. Документ не вимагає від Росії виведення звідти її військ, натомість цього очікують від України. Така модель несправедлива стосовно нашої держави, а значить є недієвою.

Про це в етері 24 Каналу констатував політолог Олег Лісний, наголосивши на тому, що Україна в цій ситуації має апелювати до міжнародного права, а решта держав на це право просто закрила очі, використовуючи сьогодні право сили.

Дивіться також Розривання країни по живому чи компроміс: що таке "корейський сценарій" завершення війни

Чому озвучений "мирний план" мертвонароджений?

Політолог пояснив, що для України такий сценарій стосовно Донецької області є неприйнятним. Він наголосив, що він не корейський, а російський.

"Виходить, що ми повинні поступатися своєю територією, а росіяни, якщо вірити пресі, не повинні відходити зі свого боку вглиб своєї території. Треба, щоб кожен зробив декілька кроків назад. А в цьому випадку саме від нас чекають, аби ми віддали частину території в перспективі. Оскільки якщо до Росії не будуть застосовані примусові заходи, значить вони застосовуватимуться до нас", – озвучив Лісний.

Як зазначив політолог, український президент вже не раз озвучував, що подібні кроки щодо Донеччини суперечать Конституції України, міжнародному праву. Лісний підкреслив, що жоден політик в нашій державі не зможе піти на це.

Трамп вважає, що це як з Путіним, Сі Цзіньпіном, Кім Чен Ином, коли як ті скажуть, так народ і зробить, побіжить віддавати територію. У нас не так. Тому цей варіант мертвонароджений. Вони його називають корейським, щоб він пристойно звучав. Але ці дії стосовно України точно не є такими,

– підсумував Лісний.

До відома! Видання The Washington Post оприлюднило актуальний варіант американського "мирного плану", в якому зокрема передбачається обмін територіями.

Останні заяви щодо "мирного плану" США: