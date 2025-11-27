Річ не у кількості, – Фесенко назвав ключову умову в питанні скорочення військ України

Триває обговорення мирного плану США щодо закінчення війни. Певні його пункти, які є особливо чутливими для України, можуть бути вилучені. Зокрема, про обмеження чисельності української армії.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом висловився щодо питання кількості особового складу українського війська. Нагадаємо, за словами Начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова, пункт мирного плану щодо скорочення армії України не обговорювався на зустрічі української та американської делегацій в Женеві.

Військо якої чисельності потрібно Україні у мирний час?

Фесенко наголосив, що пункт мирного плану щодо скорочення української армії треба розглядати під іншим кутом.

Зверніть увагу! У пункті 6 мирного плану, який був наданий Сполученими Штатами, зазначається, що чисельність Збройних Сил України має бути обмежена до 600 тисяч осіб.

"Проблема не у тому, що військо у складі 600 тисяч – це замала армія для України. Скажу відверто, що річ не у кількості. Фахівці насамперед політичні та економічні чудово розуміють, що після війни у нас не буде грошей на утримання не тільки армії у 800 тисяч, як пропонують європейці. Навіть 600 тисяч нам буде важко утримувати", – зауважив політолог.

Така велика армія в мирний час, це, за його словами, дороге задоволення. Проте в цьому може бути необхідність.

Чому скорочувати військо потрібно не тільки Україні?

Переговори про чисельність армії треба вести в інакший спосіб. Один з варіантів, на думку Фесенка, не згадувати про обмеження. Правильніша позиція – вести переговори про обопільне скорочення збройних сил воюючих країн – передусім у зоні конфлікту.

Треба це зробити, щоби обмеження були однаковими. Якщо йдеться про те, що верхня планка обмеження 600 тисяч, то це має стосуватися і Росії. Чисельність російського війська щонайменше у зоні конфлікту – окуповані території, прикордонні регіони з Україною (Брянська, Воронезька, Бєлгородська, Ростовська області) та Білорусь – не має перебільшувати 600 тисяч. Так само як і українська. Потім можливо зменшити кількість до 500 або 400 тисяч,

– пояснив політолог.

Загалом, на його думку, питання про скорочення Збройних Сил постане неминуче. Зокрема, всередині України багато людей вимагатимуть демобілізації.

Проте у нас має бути межа, нижче якої не можемо зменшувати чисельність українського війська. До війни його кількість складала 300 тисяч. Зараз можна вести розмову 400 – 500 тисяч. Це вже мають визначати військове та політичне керівництво,

– пояснив Володимир Фесенко.

Він додав, що у будь-якому випадку це питання буде предметом обговорення. Проте у цій площині можна та треба шукати компроміси.

Як просувається процес обговорення мирного плану?