Зеленський зробив нову заяву про мирний план США

29 листопада делегація з України прибуде до Маямі задля чергового обговорення американського мирного плану. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Києву і Вашингтону вдасться узгодити свої позиції.

Під час вечірнього звернення глава держави анонсував другий раунд переговорів щодо мирної пропозиції США. Перший відбувся 23 листопада у Женеві. Тоді американський план вдалося скоротити до 19 пунктів з урахуванням побажань України та Європи, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський був моїм другом до, і буде після, – Єрмак про звільнення з посади голови ОП

Що Зеленський сказав про мирний план США?

За словами президента, американська сторона під час цих переговорів проявляє конструктив.

Він припустив, що вже незабаром Києву і Вашингтону вдасться дійти згоди щодо того, яким має бути завершення війни.

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент затвердив склад української делегації для участі в переговорах зі Сполученими Штатами. На її чолі політик поставив секретаря РНБО Рустема Умєрова. Умєров замінив у цій поїздці Андрія Єрмака, якого напередодні звільнили з посади керівника Офісу президента.

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер. Києву важливо зустрітися із переговорниками зі США перед їхнім візитом до Москви, який відбудеться наступного тижня.

Що відомо про майбутні переговори у Маямі?