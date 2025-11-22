"Це не мирний план, а лише дорожня карта": у РНБО заспокоїли українців щодо 28 пунктів

Опублікований текст мирної пропозиції Трампа з 28 пунктів не є остаточним. Він ще буде змінюватися та переписуватися.

Злитий у ЗМІ текст не є мирним планом. Це лише дорожня карта. Кожен пункт переписується та коригується під час дипломатичних перемовин. Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

Чим є так званий "мирний план" Трампа?

Коваленко зауважив, що зараз лунає чимало голосів, які кажуть, що нібито американці наполягають на ухваленні своєї пропозиції у первісному вигляді, а тому, мовляв, від неї треба відмовлятися.

Насправді це не так. Кожен пункт так званого "плану" обговорюється та будуть з'являтися нові. Американці поділилися своїм баченням фінальної угоди. Тепер українська делегація разом з європейськими союзниками переписує ці пункти плану у максимально вигідний для себе спосіб з урахуванням власних інтересів. Далі переписаний варіант буде узгоджено зі США. Після цього американці мають обговорити його з росіянами.

Коваленко зауважив: якщо Росія й надалі наполягатиме на своїх максималістських вимогах, тягтиме час і зриватиме переговори, США тиснутимуть на неї санкціями. Трамп вже говорив про це.

Керівник ЦПД визнав, що президент США поспішає досягти припинення вогню до кінця цього року.

Що відомо про мирну пропозицію США?