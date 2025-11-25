Це ключовий показник: ексспівробітник СБУ сказав, чого бракує в "мирному плані"

Західні ЗМІ пишуть, що в Абу-Дабі проходять перемовини між американською, українською, російською сторонами щодо "мирного плану", який після зустрічі України і США у Женеві був змінений. У складі делегації Росії можуть бути присутні військові та розвідники.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що це логічно, адже є інформація, що з української сторони там присутній голова ГУР Буданов, з американської – міністр Сухопутних військ США Дрісколл.

Який пункт у "мирному плані" не врахований?

Ексспівробітник СБУ переконаний, що сторони дуже далекі до підписання мирної угоди. Останній тиждень дуже багато розмов про різні версії "мирного плану", зараз український президент хоче вирушити до Сполучених Штатів, аби узгодити з Трамопм його пункти, розроблені США, Україною, Європою.

Ступак вважає, що навіть якщо Зеленський наступного тижня прибуде у Вашингтон і погодиться на ці пункти, то це буде лише один з кроків у процесі мирного врегулювання.

"Подобається це нам чи ні, але нам потрібна згода з боку Росії. Так, вони вийшли з пропозицією, цим пунктами (перша версія – 24 Канал), це означає, що все ж таки життя там недобре. Все-таки політичне керівництво ймовірніше хотіло б завершити цю війну", – озвучив Ступак.

Він наголосив, що якщо російська сторона повністю або частково заблокує оновлений "мирний план", то переговорний процес може затягнутися в часі доволі суттєво. Ступак пояснив, що росіяни гальмуватимуть процес до зимових свят, бо з їх настанням випадає робота Заходу (в грудні через Різдво), а самої Росії майже до кінця січня 2026 року. З його слів, Кремль дуже сподівається, що в мить початку нових переговорів, лінія розмежування буде складатися суттєво на користь російської армії.

В цих пунктах плану відсутня згадка про миротворців. Це ключовий показник того, чи буде мирна угода дійсно серйозною. Уявімо, що Україна узгодила ці пункти, Росія також, тоді виникає питання, хто буде забезпечувати контроль на лінії розмежування? Це можуть робити тільки миротворці,

– підкреслив Ступак.

Що заявляють сторони щодо "мирного плану"?