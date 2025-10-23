Росія має говорити, а не боротися ракетами проти дітей, – Зеленський про мирний план Європи

У Зеленського поцікавилися, чи Україна разом із Європою найближчими днями запропонує мирний план. На що він відповів, що не знає деталей про цей план, хоча деякі пропозиції обговорювалися із партнерами.

Водночас президент наголосив, що Росія має говорити, а не боротися з українськими дітьми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування Зеленського із журналістами у Брюсселі.

Що сказав Зеленський про мирний план Європи?

Володимир Зеленський зауважив Європа хоче бути готовою до будь-чого. Ніхто не хоче, щоб Росія поклала на стіл план через ту чи іншу третю країну.

"Тому, звичайно, європейські друзі переймаються через це. І, звичайно, пропозиція є така, щоб підготувати певні пункти", – сказав він.