Росія має говорити, а не боротися ракетами проти дітей, – Зеленський про мирний план Європи
- Зеленський зазначив, що не знає деталей мирного плану Європи, хоча деякі пропозиції обговорювалися з партнерами.
- Президент наголосив, що Росія повинна говорити, а не боротися з українськими дітьми.
У Зеленського поцікавилися, чи Україна разом із Європою найближчими днями запропонує мирний план. На що він відповів, що не знає деталей про цей план, хоча деякі пропозиції обговорювалися із партнерами.
Водночас президент наголосив, що Росія має говорити, а не боротися з українськими дітьми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування Зеленського із журналістами у Брюсселі.
Що сказав Зеленський про мирний план Європи?
Володимир Зеленський зауважив Європа хоче бути готовою до будь-чого. Ніхто не хоче, щоб Росія поклала на стіл план через ту чи іншу третю країну.
"Тому, звичайно, європейські друзі переймаються через це. І, звичайно, пропозиція є така, щоб підготувати певні пункти", – сказав він.
Але спершу повинно бути бажання Росії "сісти і говорити".
Якщо Росія готова говорити, ми готові говорити. Це план між нами. План починається з припинення вогню. Ні, навіть не з припинення вогню. План починається з волі сісти і говорити. Не стояти і боротися, використовуючи всі ракети всіх типів просто проти цивільних дітей,
– наголосив президент.
Він пригадав про атаку "другої армії світу" 22 жовтня по дитячому садку у Харкові. Це не показує, що Москва хоче закінчити цю війну.
Президент зауважив, що потрібно ще більше тиску на Росію, аби вона сіла і почала говорити. Він вважає, що це саме той потрібний план.
Інші заяви Зеленського
Відповідаючи на питання журналістів, президент Зеленський також розповів, що Україна ніколи не била американською зброєю по території Росії. Її вона використовувала лише у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Раніше Зеленський також натякнув на можливість передачі далекобійних ракет "Томагавк" Україні. Згодом він зазначив, що "можливо, завтра в нас будуть "Томагавки", я не знаю".
Окрім того, президент зробив заяву щодо обміну територіями. Він наголосив, що обмін українських територій на українські території – це не обмін.