США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану, – Зеленський

У неділю, 14 грудня, Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не отримала реакції США на нові пропозиції щодо мирного плану. Водночас президент наголосив, що готовий до діалогу.

Про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Зеленський знайшов стратегію, як реагувати на мирний план Трампа, – WSJ

Чи є прогрес щодо мирного плану?

10 грудня Україна передала адміністрації Дональда Трампа свою відповідь щодо мирного плану для завершення війни, однак відповіді досі не було.

Ні, я ще не отримував реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду, але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже,

– підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що в неділю, 14 грудня, у Берліні стартує так званий українсько-американський день, у межах якого заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та окремими європейськими лідерами.

Володимир Зеленський визнав, що мирний план не буде таким, який задовольнить усіх, адже передбачає багато компромісів. За словами глави держави, зараз ключовим є те, щоб план був максимально справедливим, насамперед для України, оскільки саме Росія розпочала війну, а також щоб він був дієвим.

Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни,

– підсумував президент.

Що передбачає мирний план Трампа?