США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану, –Зеленский

В воскресенье, 14 декабря, Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила реакции США на новые предложения по мирному плану. В то же время президент подчеркнул, что готов к диалогу.

Об этом Зеленский сказал отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.

Читайте также Зеленский нашел стратегию, как реагировать на мирный план Трампа, – WSJ

Есть ли прогресс по мирному плану?

10 декабря Украина передала администрации Дональда Трампа свой ответ относительно мирного плана для завершения войны, однако ответа до сих пор не было.

Ни, я еще не получал реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду, но я получу все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже,

– подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине стартует так называемый украинско-американский день, в рамках которого запланированы встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и отдельными европейскими лидерами.

Владимир Зеленский признал, что мирный план не будет таким, который удовлетворит всех, ведь предусматривает много компромиссов. По словам главы государства, сейчас ключевым является то, чтобы план был максимально справедливым, прежде всего для Украины, поскольку именно Россия начала войну, а также чтобы он был действенным.

Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны,

– подытожил президент.

Что предусматривает мирный план Трампа?