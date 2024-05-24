"Це має стати першим кроком": в ЄС назвали очікування від саміту миру

Євросоюз підтримує мирну формулу президента України Володимира Зеленського. Саміт миру у Швейцарії може стати першим кроком для того, аби посадити Росію за стіл переговорів.

Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Уточнимо, що мирний саміт відбудеться неподалік швейцарського міста Люцерн 15 і 16 червня.

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Які міркування у Євросоюзі щодо саміту

Єврочиновник стверджує, що формула Зеленського – це поки єдина ідея щодо забезпечення миру в Україні, яка є на столі. Однак, за його словами, деякі країни бачать ситуацію по-іншому, тому й виникають дискусії.

Дипломат додає, що все ще невідомо, чи будуть присутні на саміті представники Китаю. Крім того, є невизначеність: чи буде узгоджене фінальне комюніке за результатами зустрічі лідерів країн у Швейцарії.

Важливо, щоб майбутні мирні переговори щодо України були в рамках основних принципів міжнародного права. Ідея полягає в тому, що не буде стійкого, справедливого, тривалого миру в Україні, якщо він не базуватиметься на міжнародному праві, на територіальній цілісності та суверенітеті України,

– сказав високопосадовець ЄС.

Високопоставлений дипломат сподівається, що захід стане першим кроком для того, аби Росія опинилась за столом переговорів. Чиновник ЄС каже, що для Альянсу це було "абсолютно зрозумілим" з початку війни, оскільки Росія є стороною бойових дій.

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Формула миру та більше про захід

Президент України Володимир Зеленський озвучив свою формулу миру ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення таких 10 пунктів:

радіаційної та ядерної безпеки;

продовольчої безпеки;

енергетичної безпеки;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Детально про кожен пункт з цієї формули можна прочитати за посиланням . Це офіційний документ, що пояснює філософію української формули миру, опублікований на сайті Офісу Президента.

Водночас у Білому домі нещодавно коментували, чи буде присутній президент США Джо Байден на саміті у Швейцарії 15 і 16 червня. Власне, речник Джейк Салліван поки не може підтвердити участь Байдена. Але він наголосив, що Вашингтон бере активну участь в підготовці заходу.