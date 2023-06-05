Миротворча місія Ватикану: в Україну іде посланець папи Римського, щоб "знизити напруженість"

Невдовзі в Україну приїде глава італійського єпископату. Папа Римський доручив йому провести миротворчу місію, яка, на його думку, може допомогти закінчити війну.

Кардинал Маттео Дзуппі, якому Папа Франциск доручив виконати "мирну місію", відвідає Київ 5 – 6 червня.

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У чому полягає місія Маттео Дзуппі

Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію в Україні, яка допоможе закінчити війну.

Представники Ватикану повідомляють, що мета місії полягає в тому, щоб "послабити напруженість" між Україною та Росією.

Це ініціатива, основна мета якої – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість,

– мовиться у заяві Ватикану.

Зауважимо, що джерела Reuters у Ватикані раніше заявили, що Дзуппі хоче зустрітися як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Проте наразі Ватикан не повідомляв, коли Дзуппі поїде до Росії та чи поїде взагалі.

Як Зеленський ставиться до миротворчої місії Ватикану