Мирная миссия Ватикана: в Украину идет посланник папы Римского, чтобы "снизить напряженность"

Вскоре в Украину приедет глава итальянского епископата. Папа Римский поручил ему провести миротворческую миссию, которая, по его мнению, может помочь закончить войну.

Кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Киев 5 – 6 июня.

К теме "Возвращение территорий – политическая проблема": Папа выдал новое скандальное заявление о вторжении

В чем состоит миссия Маттео Дзуппи

Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию в Украине, которая поможет закончить войну

Представители Ватикана сообщают, что цель миссии состоит в том, чтобы "ослабить напряженность" между Украиной и Россией.

Это инициатива, основная цель которой – внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые могут помочь снизить напряженность.

– говорится в заявлении Ватикана.

Отметим, что источники Reuters в Ватикане ранее заявили, что Дзуппи хочет встретиться как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако пока Ватикан не сообщал, когда Дзуппи поедет в Россию и поедет ли вообще.

Как Зеленский относится к миротворческой миссии Ватикана