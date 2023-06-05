Мирная миссия Ватикана: в Украину идет посланник папы Римского, чтобы "снизить напряженность"
Источник:Reuters
Вскоре в Украину приедет глава итальянского епископата. Папа Римский поручил ему провести миротворческую миссию, которая, по его мнению, может помочь закончить войну.
Кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Киев 5 – 6 июня.
К теме "Возвращение территорий – политическая проблема": Папа выдал новое скандальное заявление о вторжении
В чем состоит миссия Маттео Дзуппи
Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию в Украине, которая поможет закончить войну
Представители Ватикана сообщают, что цель миссии состоит в том, чтобы "ослабить напряженность" между Украиной и Россией.
Это инициатива, основная цель которой – внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые могут помочь снизить напряженность.
– говорится в заявлении Ватикана.
Отметим, что источники Reuters в Ватикане ранее заявили, что Дзуппи хочет встретиться как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако пока Ватикан не сообщал, когда Дзуппи поедет в Россию и поедет ли вообще.
Как Зеленский относится к миротворческой миссии Ватикана
- 30 апреля, после трехдневного визита в Венгрию, Папа Римский Франциск заявил, что начал "секретную миротворческую миссию" и желает закончить войну между Россией и Украиной. Перед этим он говорил, что хочет встретиться с пропагандистским патриархом РПЦ Кириллом, который поддерживает войну против Украины и называет ее "святым делом".
- После личной встречи с Папой Владимир Зеленский сказал, что Украина заинтересована в предложениях, способных достичь справедливого мира на основе украинской формулы. Однако Киеву не нужны посредники между Украиной и агрессором. Глава государства подчеркнул, что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с Путиным в рамках Нормандского формата.
- Президент отметил, что Украина приветствует предложения третьих сторон о помощи в преодолении войны и кризисах, связанных с ней. Однако формула мира состоит в том, чтобы привлечь те страны, которые действительно хотят достичь его в Европе.