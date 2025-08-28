Еммануель Макрон послідовно підтримує ідею відправки в Україну європейських військ, зокрема, французьких. Якщо спочатку його ініціативу французи сприймали із насторогою, то зараз вона має набагато більше підтримки.

Про це 24 Каналу розповів громадський активіст та віцепрезидент світового конгресу українців та Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк, зазначивши, що за відправлення миротворці в Україну тепер виступають шість політичних партій. Він зазначив, як українці у Франції роблять свій внесок у просування ідеї Макрона щодо миротворців в Україні.

Де мають бути розташовані європейські війська на українській території?

Когутяк нагадав, що коли Еммануель Макрон вперше заявив про можливість відправки в Україну європейських військ, це викликало багато критики у його бік.

Після цього президент Франції не став просувати цю ідею. Водночас світовий конгрес українців дуже багато часу приділяв тому, щоб працювати з дипломатами, з Офісом Президента України, з французькими депутатами для відновлення цього процесу. І на сьогодні є гарний прогрес,

– пояснив громадський активіст.

У Франції сьогодні, за його словами, шість політичних партій звернулися до Макрона щодо відправки військ в Україну.

Водночас треба розуміти, що більшість французів виступає проти перекидання вже сьогодні французьких військових на територію України,

– зазначив він.

Однак, якби завтра було припинення вогню, тоді, як зауважив Когутяк, більшість французів підтримали б ідею розміщення миротворців в Україні.

"Тому для нас є надзвичайно важливим, щоб припинення вогню сталося якомога швидше. Після цього наші французькі партнери, відповідно до їхніх слів, згодні відправити свої війська на українську територію", – підкреслив віцепрезидент світового конгресу українців.

Зверніть увагу! У Європі не всі лідери підтримують ідею Макрона. Зокрема, заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні виступив проти відправлення європейських миротворців до України. Він різко заявив, "якщо Макрон хоче, нехай сам іде" до України, одягнувши каску і взявши гвинтівку. Після цього французьке МЗС викликало посла Італії "на розмову".

Світовий конгрес українців та Об'єднання українців Франції проводять, за його словами, дві маніфестації на тиждень, і одну з них – кожної суботи – саме за введення французьких військ в Україну.

Ми чуємо від французів, які підтримують наші заклики, що вони не проти відправлення військ в Україну. Однак вони наголошують, що це має відбутися, коли не буде гарячої фази війни – в період припинення вогню,

– відзначив Володимир Когутяк.

Також, на його думку, у французів в останні пару місяців змінилося ставлення до України. Сьогодні вони бачать в ній країну, яка їх захищає. Французи нарешті усвідомили, що потрібно зробити все, щоб ця війна зупинилася саме на українській території, інакше бойові дії можуть перекинутися далі – у Європу.

Крім того, вони зрозуміли, що з Росією неможливо вести перемовини, а треба показати їй силу. Тому й велика кількість французів підтримує відправлення європейських військ до України,

– наголосив громадський активіст.

Він додав, що цей контингент має розміститися не на лінії розмежування, а у великих українських містах.

