Эммануэль Макрон последовательно поддерживает идею отправки в Украину европейских войск, в частности, французских. Если сначала его инициативу французы воспринимали с настороженностью, то сейчас она имеет гораздо больше поддержки.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный активист и вице-президент Всемирного конгресса украинцев и Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк, отметив, что за отправку миротворцев в Украину теперь выступают шесть политических партий. Он отметил, как украинцы во Франции делают свой вклад в продвижение идеи Макрона относительно миротворцев в Украине.

Где должны быть расположены европейские войска на украинской территории?

Когутяк напомнил, что когда Эммануэль Макрон впервые заявил о возможности отправки в Украину европейских войск, это вызвало много критики в его сторону.

После этого президент Франции не стал продвигать эту идею. В то же время мировой конгресс украинцев очень много времени уделял тому, чтобы работать с дипломатами, с Офисом Президента Украины, с французскими депутатами для восстановления этого процесса. И на сегодня есть хороший прогресс,

– пояснил общественный активист.

Во Франции на сегодня, по его словам, шесть политических партий обратились к Макрону относительно отправки войск в Украину.

В то же время надо понимать, что большинство французов выступает против переброски уже сегодня французских военных на территорию Украины,

– отметил он.

Однако, если бы завтра было прекращение огня, тогда, как заметил Когутяк, большинство французов поддержало бы идею размещения миротворцев в Украине.

"Поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы прекращение огня произошло как можно скорее. После этого наши французские партнеры, в соответствии с их словами, согласны отправить свои войска на украинскую территорию", – подчеркнул вице-президент Всемирного конгресса украинцев.

Обратите внимание! В Европе не все лидеры поддерживают идею Макрона. В частности, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини выступил против отправки европейских миротворцев в Украину. Он резко заявил, "если Макрон хочет, пусть сам идет" в Украину, надев каску и взяв винтовку. После этого французский МИД вызвал посла Италии "на беседу".

Мировой конгресс украинцев и Объединение украинцев Франции проводят, по его словам, две манифестации в неделю, и одну из них – каждую субботу – именно за введение французских войск в Украину.

Мы слышим от французов, которые поддерживают наши призывы, что они не против отправки войск в Украину. Однако они отмечают, что это должно произойти, когда не будет горячей фазы войны – в период прекращения огня,

– отметил Владимир Когутяк.

Также, по его мнению, у французов в последние пару месяцев изменилось отношение к Украине. Сегодня они видят в ней страну, которая их защищает. Французы наконец осознали, что нужно сделать все, чтобы эта война остановилась именно на украинской территории, иначе боевые действия могут перекинуться дальше – в Европу.

Кроме того, они поняли, что с Россией невозможно вести переговоры, а надо показать силу. Поэтому и большое количество французов поддерживает отправку европейских войск в Украину,

– подчеркнул общественный активист.

Он добавил, что этот контингент должен разместиться не на линии разграничения, а в крупных украинских городах.

Что известно о возможности размещения миротворцев в Украине?