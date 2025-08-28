Французы наконец осознали: при каком условии они поддерживают отправку своих войск в Украину
- Эммануэль Макрон высказывался относительно того, что Франция готова отправить войска в Украину. Эту идею поддерживают и определенные французские политические силы.
- Всемирный конгресс украинцев активно работает над продвижением идеи размещения европейских миротворцев в Украине. В частности, регулярно проводят мероприятия во Франции.
- Французы в последнее время изменили свое отношение к размещению их войск в Украине. Однако это должно произойти при одном условии.
Эммануэль Макрон последовательно поддерживает идею отправки в Украину европейских войск, в частности, французских. Если сначала его инициативу французы воспринимали с настороженностью, то сейчас она имеет гораздо больше поддержки.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный активист и вице-президент Всемирного конгресса украинцев и Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк, отметив, что за отправку миротворцев в Украину теперь выступают шесть политических партий. Он отметил, как украинцы во Франции делают свой вклад в продвижение идеи Макрона относительно миротворцев в Украине.
Где должны быть расположены европейские войска на украинской территории?
Когутяк напомнил, что когда Эммануэль Макрон впервые заявил о возможности отправки в Украину европейских войск, это вызвало много критики в его сторону.
После этого президент Франции не стал продвигать эту идею. В то же время мировой конгресс украинцев очень много времени уделял тому, чтобы работать с дипломатами, с Офисом Президента Украины, с французскими депутатами для восстановления этого процесса. И на сегодня есть хороший прогресс,
– пояснил общественный активист.
Во Франции на сегодня, по его словам, шесть политических партий обратились к Макрону относительно отправки войск в Украину.
В то же время надо понимать, что большинство французов выступает против переброски уже сегодня французских военных на территорию Украины,
– отметил он.
Однако, если бы завтра было прекращение огня, тогда, как заметил Когутяк, большинство французов поддержало бы идею размещения миротворцев в Украине.
"Поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы прекращение огня произошло как можно скорее. После этого наши французские партнеры, в соответствии с их словами, согласны отправить свои войска на украинскую территорию", – подчеркнул вице-президент Всемирного конгресса украинцев.
Обратите внимание! В Европе не все лидеры поддерживают идею Макрона. В частности, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини выступил против отправки европейских миротворцев в Украину. Он резко заявил, "если Макрон хочет, пусть сам идет" в Украину, надев каску и взяв винтовку. После этого французский МИД вызвал посла Италии "на беседу".
Мировой конгресс украинцев и Объединение украинцев Франции проводят, по его словам, две манифестации в неделю, и одну из них – каждую субботу – именно за введение французских войск в Украину.
Мы слышим от французов, которые поддерживают наши призывы, что они не против отправки войск в Украину. Однако они отмечают, что это должно произойти, когда не будет горячей фазы войны – в период прекращения огня,
– отметил Владимир Когутяк.
Также, по его мнению, у французов в последние пару месяцев изменилось отношение к Украине. Сегодня они видят в ней страну, которая их защищает. Французы наконец осознали, что нужно сделать все, чтобы эта война остановилась именно на украинской территории, иначе боевые действия могут перекинуться дальше – в Европу.
Кроме того, они поняли, что с Россией невозможно вести переговоры, а надо показать силу. Поэтому и большое количество французов поддерживает отправку европейских войск в Украину,
– подчеркнул общественный активист.
Он добавил, что этот контингент должен разместиться не на линии разграничения, а в крупных украинских городах.
Что известно о возможности размещения миротворцев в Украине?
- Согласно мирному плану, который разработали союзники, должна быть создана демилитаризованная зона, которую будут контролировать нейтральные государства. Европейские страны отметили возможность размещения своих войск, однако без поддержки США они не смогут быть эффективными.
- Ранее Владимир Зеленский отмечал, что не все страны, входящих в "коалицию желающих", которая отвечает за возможное расположение миротворческого контингента в Украине, готовы отправить свои войска. Однако их участие в этом процессе может отличаться – определенные страны могут отправить свои войска, другие – будут гарантировать безопасность в небе или на море, или предоставлять разведывательные данные.
- В то же время Россия, как отметили в Институте изучения войны, выступает против размещения миротворческих сил НАТО и любой страны Альянса в Украине. В частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявили, что Москва "категорически отвергает любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".