Про це 24 Каналу розповів громадський активіст та віцепрезидент світового конгресу українців та Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк, зазначивши, що за відправлення миротворці в Україну тепер виступають шість політичних партій. Він зазначив, як українці у Франції роблять свій внесок у просування ідеї Макрона щодо миротворців в Україні.

До теми За кілька годин після припинення вогню до України можуть увійти миротворці, – Макрон і Стармер

Де мають бути розташовані європейські війська на українській території?

Когутяк нагадав, що коли Еммануель Макрон вперше заявив про можливість відправки в Україну європейських військ, це викликало багато критики у його бік.

Після цього президент Франції не став просувати цю ідею. Водночас світовий конгрес українців дуже багато часу приділяв тому, щоб працювати з дипломатами, з Офісом Президента України, з французькими депутатами для відновлення цього процесу. І на сьогодні є гарний прогрес,

– пояснив громадський активіст.

У Франції сьогодні, за його словами, шість політичних партій звернулися до Макрона щодо відправки військ в Україну.

Водночас треба розуміти, що більшість французів виступає проти перекидання вже сьогодні французьких військових на територію України,

– зазначив він.

Однак, якби завтра було припинення вогню, тоді, як зауважив Когутяк, більшість французів підтримали б ідею розміщення миротворців в Україні.

"Тому для нас є надзвичайно важливим, щоб припинення вогню сталося якомога швидше. Після цього наші французькі партнери, відповідно до їхніх слів, згодні відправити свої війська на українську територію", – підкреслив віцепрезидент світового конгресу українців.

Зверніть увагу! У Європі не всі лідери підтримують ідею Макрона. Зокрема, заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні виступив проти відправлення європейських миротворців до України. Він різко заявив, "якщо Макрон хоче, нехай сам іде" до України, одягнувши каску і взявши гвинтівку. Після цього французьке МЗС викликало посла Італії "на розмову".

Світовий конгрес українців та Об'єднання українців Франції проводять, за його словами, дві маніфестації на тиждень, і одну з них – кожної суботи – саме за введення французьких військ в Україну.

Ми чуємо від французів, які підтримують наші заклики, що вони не проти відправлення військ в Україну. Однак вони наголошують, що це має відбутися, коли не буде гарячої фази війни – в період припинення вогню,

– відзначив Володимир Когутяк.

Також, на його думку, у французів в останні пару місяців змінилося ставлення до України. Сьогодні вони бачать в ній країну, яка їх захищає. Французи нарешті усвідомили, що потрібно зробити все, щоб ця війна зупинилася саме на українській території, інакше бойові дії можуть перекинутися далі – у Європу.

Крім того, вони зрозуміли, що з Росією неможливо вести перемовини, а треба показати їй силу. Тому й велика кількість французів підтримує відправлення європейських військ до України,

– наголосив громадський активіст.

Він додав, що цей контингент має розміститися не на лінії розмежування, а у великих українських містах.

Що відомо про можливість розміщення миротворців в Україні?